BONINNE: Philippe, Le Trequesser 4, Broers 3 (1x3), Broers 3 (1x3), Laffineur 5 (1x3), Compère 27 (2x3), Ory 2, Drygalski 2, Lesire 8, Fivet 4, Hubaut 14.

Boninne n’entame pas la rencontre de la meilleure des façons. "Nous ne sommes pas dans le rythme, les options prises ne sont pas bonnes, confie le coach, David Roussaux. On est complètement à côté de la plaque, Alleur passe alors à +15 d’entrée."

Ensuite, les Boninnoises, via un ballon récupéré, se lancent dans le match et, sous l’impulsion de Compère, renversent le marquoir. 20-30 au repos. "Nous avons repris la deuxième mi-temps en demi-teinte car nous n’avons pas patienté assez face à la zone, avant de tourner davantage le ballon et alors, nous sommes repartis de plus belle." Dans le final, les Jaunes sont en mode gestion