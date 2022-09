Un derby pour lancer la saison?

Après leur défaite inaugurale à Fleurus, les Sharks s’apprêtent à recevoir les voisines de Boninne pour leur premier match à la maison. « Nous avons mené une bonne partie de la rencontre à Fleurus, explique le coach profondevillois, Jordan Mouchart, qui pourra compter sur le retour de Bouillon à la mène. Un derby est toujours particulier. J’ai demandé aux filles comment elles pressentaient ce match. Elles m’ont dit que la saison passée, elles ont remporté un match sur deux face à cette équipe de Boninne. Notre objectif de maintien, j’y crois et j’espère que nous y arriverons assez rapidement. »

Du côté des Jaunes, l’entame de championnat laisse un peu perplexe le mentor boninnois, Germain Fivet. "Je suis confiant mais pas serein pour autant, avoue-t-il. La préparation a été un peu chahutée, pas par les blessures mais aussi par les secondes sessions à l’école et les vacances. De plus, en face, même si nous connaissons Profondeville, c’est un nouveau coach avec 2-3 nouvelles joueuses. Elles ont été aussi battues la semaine passée à Fleurus et elles auront à cœur de renouer avec le succès. Pour moi, l’important sera de l’emporter ce dimanche, qu’importe la manière."

Loyers – Fleurus

C’est l’heure de la rentrée pour les Rouges qui ont vécu une préparation très difficile. "Nous rencontrons Fleurus trop tôt dans le championnat, explique le coach loyersois, Nicolas Rassart. Ce n’est pas moins de 4 filles qui sont blessées pour des durées assez longues." Amandine Ernoux (ligaments croisés) est out pour toute la saison. Dubit et D’haens ne seront pas de retour avant octobre et Picchione s’est fait une entorse en Coupe AWBB et ne jouera pas ce dimanche. "Dès lors, difficile d’attraper des automatismes quand on n’est pas 10 aux entraînements. Le premier tour risque d’être compliqué."

Du côté de Fleurus, on veut confirmer le succès obtenu face à Profondeville. "L’équipe est encore en rodage, avoue la coach Perrine Foerster. Pour ce déplacement, nous serons encore privées de Warerlot qui, après son opération au ménisque, doit encore poursuivre sa revalidation."