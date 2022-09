Rémy Ory va découvrir le coaching féminin à l’Union Rochefortoise

« Pour leur premier match de championnat, les filles devaient se rendre à Grand-Leez. Sans coach, elles s’apprêtaient à y aller toutes seules, explique Rémy. Je trouvais cela dommage de démarrer comme ça la saison alors j’ai proposé de les accompagner. Puis, de fil en aiguille, et parce que je suis très souvent en contact avec Anatole Lepère, très impliqué dans le club, dans notre pôle féminin mais également au niveau de l’ACFF et du projet Foot4Girls, j’ai accepté de prendre ce rôle de coach. Quand je vois son implication à tous ces niveaux, je ne pouvais plus refuser de l’aider. Il m’avait déjà sollicité plus tôt dans l’intersaison. »

Cette fois, le nouveau coach des filles de l’Union est donc bien connu. Mais Rémy Ory tient d’abord à mettre en avant l’ensemble des personnes qui ont jusqu’ici pris en charge – et qui pour certaines continueront à le faire – les destinées des Rochefortoises, fraîchement promues en P1. « Je pense par exemple à plusieurs joueurs de D3 (Jeffrey Rentmeister, Mathieu Cornet, Gilles Bernard, Jérémy Wauthy…) qui sont venus assurer des entraînements pour nos filles au mois d’août. Je les en remercie beaucoup. Lors du deuxième match, contre Houyet, je n’étais pas présent et c’est Fabrice Collignon qui a coaché l’équipe. »

La solidarité autour du projet féminin rochefortois, même un temps sans coach, n’est donc plus à démontrer. « On est en train de monter un beau projet autour de l’équipe Dames et on veut les impliquer dans le club, au même titre que toutes nos autres équipes. Samedi passé, après leur match à Jemelle, les filles sont repassées au Parc des Roches pour voir la D3 contre Richelle et elles sont même restées après à la buvette », apprécie le coach, qui pourra compter sur le soutien de Corentin Bihain comme T2 et de Julien Lallement comme préparateur physique. « Sans oublier Noémie Mahin, très importante sur le banc car elle connaît bien le groupe, elle qui en faisait encore partie récemment avant d’être touchée aux ligaments. Et puis, Anatole sera encore disponible pour dispenser quelques séances d’entraînement en plus de gérer l’administratif. Le foot féminin à Rochefort, c’est un peu son bébé et, si je peux lui apporter un peu de mon expérience, alors tant mieux. »

Les premiers points?

Sur le terrain, le projet n’est pas sans ambition sportive. « On a commencé par deux défaites. Mais il faut aussi préciser que les filles accusaient un petit retard au moment d’entamer le championnat puisqu’elles n’avaient pu jouer qu’un seul amical, en août. On sait qu’on ne résorbera pas ce déficit de préparation en deux ou trois semaines, mais le but est tout de même de se maintenir en P1, poursuit Rémy Ory. En plus de cela, l’autre objectif sera de faire progresser les filles tout en prenant du plaisir et sans aucune pression. »

Voici donc Rémy lancé dans une nouvelle aventure de coach, inédite auprès de ces demoiselles. « C’est tout à fait différent, avoue l’ancien entraîneur de Ciney, Marloie ou Haversin dans la région. Mais c’est tout aussi agréable, d’autant plus que les filles viennent avant tout pour le plaisir, qu’elles sont très réceptives et qu’elles travaillent toujours dans la bonne humeur. »

Plus fort, plus sport et… plus féminin, comme le dit le slogan de l’Union Rochefortoise.