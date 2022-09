Namur affronte «le favori»

Huy – Namur B (s. 18h)

Fort de son succès sur Ciney, Namur s’attaque désormais à un autre gros morceau. "Suite à un gros recrutement, Huy est cité comme le favori du championnat, estime le coach, Jérémie Palix. J’ai pu voir quelques images et c’est rapide et précis. Crélot, Baggio, Ronveaux, les sœurs Marteau ou Bastin présentent beaucoup d’expérience et de maturité. Il faudra alors être fort rigoureux en défense, comme on a été capable de le faire par moments contre Ciney, tout en circulant davantage le ballon. Huy a envoyé un message suite à son succès à Pepinster mais nous l’avons fait tout autant."

Ciney – Ganshoren (d. 17h)

Défait lors du match d’ouverture, Ciney est décidé à lancer sa saison face à Gashoren, qui a bougé pendant l’intersaison. "J’avoue que je ne connais pas beaucoup l’effectif qui va se présenter dimanche, confie la coach, Fannie Vandesteene. Logiquement, nous nous attendons à une rencontre abordable afin d’ouvrir notre compteur de victoires. Pour y parvenir, nous devrons notamment diminuer nos pertes de balle, trop nombreuses à Namur."

Emma Laurant demeure indisponible tandis que Jill Van Meerbeeck s’est occasionnée une entorse et est annoncée incertaine.