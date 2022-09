Maxence Place: «Je reste sur ma faim»

Soit, le coup décisif de cette course, classée en catégorie 1 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale. "Au soir de cette première journée, j’étais déjà à deux minutes du leader du classement général", raconte encore cet affilié au club de Sprint 2000 Charleroi, qui fait partie de la sélection des juniors de la formation World Tour d’AG2R-Citroën. Que s’est-il passé? Un coup de moins bien au moment stratégique ou a-t-il été surpris par cette échappée? "Disons que je n’ai pas eu le bon feeling quand ce groupe est sorti, répond-il. Je me suis dit que ce n’était pas une échappée dangereuse, que l’étape était encore longue. Mais nous ne sommes jamais revenus. C’est dommage, car cela a déterminé le classement général de cette belle épreuve."

Deux fois septième

Il se consolera les jours suivants, avec deux places de septième dans les étapes les plus corsées et la confirmation que sa condition est très bonne, dans cette dernière partie de la saison. Et ce, alors qu’il reprenait la compétition après avoir coupé ces dernières semaines, pour se préparer spécifiquement via différents stages. "La première fois que je me suis classé septième, j’ai attaqué avec le Portugais Morgado (NDLR: le futur vainqueur final) et le maillot blanc. Malheureusement, on s’est fait reprendre dans le final. Et la dernière bosse était un peu trop roulante pour moi. J’ai encore attaqué plusieurs fois quand je suis allé chercher l’autre septième place. Mais c’était difficile de sortir, avec deux grosses nations qui contrôlaient, la France et le Portugal. Quand nous sommes arrivés pour la victoire, j’étais en cinquième position et bien placé pour aller chercher une meilleure place, mais le gars devant moi a chuté et j’ai dû mettre pied à terre."

Il va disputer deux kermesses en Wallonie, ce week-end. Avec la nouvelle épreuve de Froidchapelle, ce samedi, qui va lui proposer pas mal de relief, et celle de Hotton, dimanche. "Ce seront mes dernières compétitions avant de décoller, le 14 septembre, pour l’Australie."Maxence Place représentera la Belgique sur le Championnat du Monde des juniors, prévu le 23 septembre à Wollongong, sur un parcours corsé, sur lequel le sélectionneur national, Carlo Bomans, mise sur lui pour attaquer.