Malliar absent à Ciney, Loyers perd Ghenne sur blessure

Défaits à Vieux Campinaire, les Oursons veulent se refaire une santé à domicile, face à un voisin de la région, Waremme. "J’espère surtout qu’on jouera deux mi-temps cette fois, prévient leur mentor, Pierre-Philippe Baeken. Au Campinaire, on était quand même devant à la mi-temps (+8), avant de relâcher complètement la pression. Quand ils sont passés devant, on s’est éteint. Ce n’est pas une excuse, mais on s’était retrouvé à sept. Face à Waremme, je récupère quelques éléments."

Jean Delva sera en effet opérationnel, tout comme Didi Kissenga. "Ils seront les bienvenus, d’autant que Waremme ne viendra pas la fleur au fusil, rajoute le coach. Avec Gaudoux comme fer de lance, c’est une équipe redoutable. La saison passée, on avait gagné de deux points chez nous, mais nous avions été défaits au retour."

Ciney – Ans (s. 19h)

Tout comme les Andennais, les Cinaciens n’ont pas bouclé leur premier match par une victoire face à Tilff. Ils ont dès lors l’occasion de renouer avec le succès ce samedi à domicile face à Ans. "Ils ont perdu les frères Beaujean qui sont partis à Andenne et le pivot Senna Hounhanou, précise le coach Yohan Balthazar. Ils ont eu une préparation compliquée en Coupe AWBB mais nous n’allons pas les sous-estimer pour autant. Ils shootent assez facilement et jouent ensemble depuis plusieurs saisons. À nous d’effacer la défaite de la semaine passée."

Antoine Malliar est le seul absent de la rencontre.

Loyers – Neuchâteau B (s. 20h45)

Mauvaise nouvelle pour les Loyersois: Tom Ghenne, blessé au dernier match contre Waterloo, connaît désormais la nature de sa blessure: "Il souffre d’une rupture partielle du tendon d’Achille, précise son coach, Julien Marnegrave. Il sera out jusqu’en février."

Une véritable tuile juste avant le choc contre Neufchâteau, promu de R2 et finaliste de la dernière Coupe AWBB. "D’après mes informations, Pierre Geubel ne joue plus avec l’équipe B, ajoute le coach loyersois. C’est déjà un fameux joueur en moins. Mais l’effectif n’est pas du tout complet de notre côté. Bastin, Despontin et Guillaume sont toujours à l’infirmerie. J’ai choisi Marceau Descamps en renfort, pour faire souffler Badoux, Vanoverschelde et Casamento. Si nous affichons le même état d’esprit que face à Waterloo, nous avons toutes nos chances pour prétendre à la victoire."

Neuf noms seront donc couchés sur la feuille de match loyersoise.