Le moral est gonflé à bloc au MS Jemeppe

Battus lors du match d’ouverture par Sicile Pont-de-Loup, les Jemeppois du Mini Star (N3B) ont à cœur de débloquer leur compteur. « Notre défaite face à Sicile est, paradoxalement, de bon augure. Huit joueurs étaient sur la feuille au coup d’envoi. Je pense que nous n’avions jamais été plus de sept, la saison passée. Cette année, je vais pouvoir faire tourner l’effectif », se réjouit le joueur-entraîneur sambrien Rémi Warnier. Dont l’effectif est très différent de celui de la saison passée. « Nous comptons six nouveaux et deux rescapés, Napoleone et moi-même. Malgré cela, nous avons fait plus que jeu égal avec une équipe tactiquement rodée et expérimentée. Je pense même que, sur l’ensemble du match, le nul aurait été logique, sans la grossière erreur de M. Duvivier, qui a accordé un but après une latte sortante (l’erreur est humaine malgré tout). »