EN VIDÉO | L’Arch réussit le doublé au Relais Wallon

Un quatuor invaincu

Si l’événement se veut festif, il est également pris très au sérieux par une belle bande d’athlètes. Comme ceux de l’Arch qui, chaque année, viennent défendre leur titre. Cette fois, ils semblent avoir eu un peu plus de concurrence, mais sont quand même restés au-dessus du lot. Nouvelle victoire, donc, pour Florian Howet, Adrien Noël, Yoan Golinveau et Thibaut Marmignon. Un peu moins d’une minute plus tard, la Team Run Attitude franchit la ligne. L’équipe formée par Thibault et Mathieu De Rijdt, Mathieu Léonet et Simon Delahaye termina à la 2eplace. Le magasin concurrent, Trakks, se classa 3e, avec Timothy Crul, Renan Gossiaux et Guillaume Deneffe. "On veut systématiquement revenir pour défendre notre titre. Peut-être que nous ne buvons pas de péket pendant la course, car nous sommes des sportifs, mais on se rattrape après. Et puis, on s’est rendu compte qu’il était plus rentable de tout donner pendant la course, pour remporter les bouteilles offertes aux vainqueurs, plutôt que de risquer de ne pas gagner en buvant les pékets pendant la course", s’amusent les vainqueurs.

Victoire surprise

Dans la catégorie mixte, la victoire est revenue à l’équipe Leg’s Go, formée par l’athlète handisport Martin Clobert, Fabrice Pasque, Gaetan Mignolet et Anne-Sophie Delogne. "C’est une bonne surprise, car durant la course, nous n’avions aucune idée de notre classement, qui plus est dans cette catégorie mixte. C’était une première participation tous les quatre ensemble, mais sans doute pas la dernière", raconte le quatuor.

L’Arch a même réussi le doublé, avec la victoire dans la catégorie féminine, avec Amélie Bihain, Aline Gérardy, Sophie Aerts et Hélène Sensée. Il ne reste plus au club cinacien qu’à aligner une équipe en mixte, l’an prochain, pour tenter de rafler tous les prix. « Certaines d’entre nous connaissaient déjà le concept, mais pas toutes. Cela reste très sympa et on se prend un peu au jeu des pékets quand même. Mais il ne faut pas le dire à Thierry Faveaux », souriaient les filles, devant leur coach.