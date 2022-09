"C’est certain que la défaite évitable de la semaine dernière nous oblige encore un peu plus à aller chercher un succès ce week-end à Genappe, concède le coach namurois Marc Mesureur. En face, c’est encore très costaud avec non seulement les deux anciens de Loyers mais aussi un meneur d’expérience et un ex-joueur de D2. Mais nous avons des arguments à faire valoir. Si nous parvenons à corriger certaines erreurs que nous avons commises la semaine dernière et que nous soyons plus en réussite en attaque, alors nous avons toutes nos chances."

Seki kandi et Saillez sont incertains.

Profondeville – Ensival (s. 20h30)

En gagnant largement à St-Hubert la semaine passée, les Profondevillois se sont quelque peu rassurés mais veulent absolument confirmer chez eux face à Ensival, vainqueur lui aussi de son match d’ouverture à Maffle. "Ensival sort d’un match où il a inscrit 90 points, nous sommes donc avertis, confie le coach namurois Thomas Dustin. Qu’importe, nous devons certes rester prudents mais c’est avant tout dans notre jeu que nous devons aller chercher les raisons d’espérer un nouveau succès. Il reste encore du boulot, notamment en défense, car c’est de ce secteur que notre jeu se base."