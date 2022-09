Déjà un deuxième derby pour Beez

Musey, blessé, ne prendra pas part à la partie.

Suite à sa victoire inaugurale sur Haneffe, Natoye se veut confiant avant ce derby. "Nous souhaitons confirmer notre bonne défense appliquée la semaine dernière, espère le coach, Laurent Costantiello, qui sera privé de Tristan Legros, mais il faudra plusieurs matchs pour prouver qu’on est là. Il y a certes du mieux offensivement mais nous restons toutefois maladroits lors de certains passages dans le dernier geste. À corriger. Ce derby risque néanmoins d’être intéressant à suivre car il s’annonce équilibré, d’autant que les deux équipes espèrent accrocher une place dans le Top 4."

Haneffe – Belgrade B (s. 19h)

Bien lancé cette saison, Belgrade a l’envie de récidiver à Haneffe. "On aborde ce match avec l’envie de gagner, mais on se doit de garder les pieds sur terre, rappelle le coach, Didier Themans. On est content mais ce n’est qu’une victoire. Si on reproduit la même agressivité que contre Beez, on est capable de faire un résultat. On devra malgré tout être plus constant car si on baisse d’intensité, on sera vulnérable."

Touché à la cheville, Mertens est absent mais Davreux annonce son retour.