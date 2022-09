Pirot remet ça pour trois secondes

Linchamps méritait mieux

Face à la récente 208 Rally4, seul Jérôme Linchamps parvenait à suivre le fameux rythme imposé par Corentin Dozot. Mais le moteur de la 206 de Jérôme cassait alors qu’il venait de prendre la tête pour une seconde. Julien Delleuse était le premier "des autres"et ne pouvait rien faire face à Dozot, même s’il réussissait une belle opération au championnat face à un Eddy Marique qui évolue encore avec des pneus moins performants que la concurrence. Sur le podium, Thomas Delrez revenait à 2 secondes de Delleuse et précédait un Laurent Mottet ravi d’une telle bagarre en tête de course. Déjà vainqueur de la Semois avec la même Corsa que, Bruno Blaise constatait l’évolution des montures le précédant. Il remportait néanmoins sa catégorie, comme Stéphane Hubin avec sa spectaculaire Omega, et après la crevaison de Logan Picart. 18e place au général pour Mikael Pirnay qui remportait sa classe 8 même si David Delvigne avait d’abord mené. Enfin, Michel De Vlieghere, David Bossicart, Michael Potar et Valentin Soupart remportaient également leur catégorie.

Vannieuwenhuyse prêt pour l’Escort Rally

Venu tester sa nouvelle MK1 à moteur BDA, le Néerlandophone Rik Vannieuwenhuyse dominait le classement Classic où les montures sont identiques à la fiche d’homologation d’époque. Il précédait un excellent Florian Collard qui découvrait une Escort moins puissante, et parvenait aussi à contenir l’originale et efficace Elan de Grégoire Destexhe. Rik remportait sa classe au même titre que Philippe Bai et Christophe Leclercq. Côté PH/SR où les anciennes ne sont plus conformes à l’esprit d’époque, c’est Cédric Deshayes qui s’imposait malgré une grosse frayeur et après les soucis mécaniques de Charles Blerot. Yohan Stevens prenait la 2e place pour 2 secondes face à Jean-Claude Picard.