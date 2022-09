Le gratin des grimpeurs belges à Jambes

La Coupe de Belgique de bloc commence par une épreuve de qualification consistant en 8 problèmes (blocs), pour lesquels les athlètes disposent à chaque fois de 5 essais. Les 10 meilleurs athlètes se qualifient pour les finales. Là, quatre problèmes leur seront présentés. Le vainqueur est le grimpeur qui parvient à solutionner le plus de problèmes avec le moins d’essais possible en un temps donné, le temps départageant les éventuels ex aequo. Le bloc est la discipline la plus spectaculaire de l’escalade. Elle se pratique sur des structures de 4 mètres de haut, sécurisées par des matelas de réception, il faut solutionner le plus de "problèmes"avec le moins d’essais possible en un temps donné. Les "problèmes"sont techniquement complexes mais courts. En 2024, l’escalade fera à nouveau son apparition sur la scène olympique lors des Jeux de Paris avec, d’une part, le bloc et le lead et, de l’autre, la vitesse. Le spectacle s’annonce don au rendez-vous dans une ambiance de feu à la rue de Géronsart. La finale de la coupe est prévue à 18h. On peut également suivre les moments forts sur les réseaux sociaux de la Belgian Climbing Team sur Instagram ou Facebook.

Horaire: 14h – 16h qualifications, 18h finales, 20h30 podium.