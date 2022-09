Jeannot Mulolo a concrétisé son rêve

Si on ne présente plus Jeannot Mulolo, tant celui-ci a attaché son nom à de nombreux titres belges et internationaux décrochés en karaté, s’entretenir avec lui reste le gage d’un agréable moment de convivialité, de partage et de découverte de l’esprit martial. C’est que cet ancien étudiant en médecine à l’université de Lubumbashi n’a plus rien à prouver depuis belle lurette. C’est pourquoi il se plaît, aujourd’hui, à partager sa passion des arts martiaux et son expertise, acquise au cours de sa longue carrière de sportif de haut niveau, avec le plus grand nombre.

"J’ai commencé à pratiquer le karaté à l’âge de 10 ans à Kinshasa. Quand j’étais à l’université, en plus de mes cours, je faisais de la compétition et je m’occupais d’un club pour expatriés à Lubumbashi. À l’époque, j’ai été pris en main par le consul d’Espagne qui était marié à une Belge. Il m’a initié aux sports de contact. À la fin des années 80, quand l’université a fermé ses portes, à la suite des manifestations d’étudiants, j’ai quitté le Zaïre et je suis arrivé en Belgique."

Ouvrir son propre centre d’entraînement

Fraîchement débarqué sur le sol belge, avec dans ses bagages deux kimonos, une paire de gants de boxe et un nunchaku (arme de combat), Jeannot Mulolo reprendra du collier et s’attachera rapidement à faire montre de ses incroyables talents de karatéka. Sous la houlette de Jacky Lemaire, qui deviendra son sensei ("maître"), le Namurois d’adoption s’illustrera et s’imposera rapidement dans les multiples compétitions auxquelles il participera. En 1995, il créera la "Simba Team", un club de karaté et de Turbo Kick Power®-Fitness de haut niveau, qui accueille toujours de nombreux pratiquants de karaté, mais aussi de sport en général.

Gestionnaire des infrastructures sportives de la Ville de Namur, durant une quinzaine d’années, celui qui fut sacré, entre autres, "Best karateka of the world"(1998 à Paris) ne rêvait que d’une chose: ouvrir son propre centre d’entraînement.

"J’ai donné des cours et des entraînements dans de très nombreuses salles en Belgique et ailleurs, explique Jeannot Mulolo, mais je n’avais pas ma propre structure. La création de ce centre d’entraînement me tenait particulièrement à cœur. Alors, quand j’ai su que cette salle était libre, je n’ai pas hésité."

Après une période de travaux et d’aménagements, l’International Training Center a officiellement ouvert ses portes, le 27 août dernier, à Wierde. Un nouveau défi pour celui qui a toujours fait preuve d’audace, de courage et d’innovation.

