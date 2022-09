José Araujo, comment s’est déroulée votre arrivée à Namur?

Très bien. J’ai été bien accueilli par le staff, qui a fait du bon boulot. C’est toujours un nouveau challenge d’arriver dans un nouvel environnement, avec une nouvelle culture. Mais tout se passe bien, je suis prêt à commencer le travail.

Avez-vous eu déjà le temps de visiter la ville?

J’habite en face de la gare. J’ai déjà pu aller me balader dans la ville. J’y ai mangé une ou deux fois. La bière est excellente (rires). Plus sérieusement, la ville est vraiment sympa. Je n’ai pas encore été voir la citadelle, mais j’y compte bien m’y rendre prochainement.

Pourquoi avoir choisi le Basket Namur Capitale?

J’ai eu plusieurs propositions, pour coacher au Portugal et dans d’autres pays. J’avais déjà joué à Namur il y a environ dix ans en EuroCup avec mon équipe de l’époque, Olivais Coimbra (Portugal). J’ai bien aimé l’ambiance et j’espère la retrouver cette saison. Namur a aussi engagé par le passé des joueuses portugaises. Je connais d’ailleurs très bien Sofia Da Silva et Inès Viana, deux anciennes Namuroises. Elles m’ont donné pas mal d’informations sur le club.

Il y a également le challenge de l’EuroCup et le fait que Namur est une équipe très compétitive dans le championnat belge. Quand j’ai vu l’offre, je me suis dit qu’il fallait que je vienne. C’est une destination parfaite à ce moment-ci de ma carrière. Au final, c’était un choix facile.

Toutes les joueuses sont-elles arrivées?

Non, malheureusement, les joueuses étrangères ne sont pas encore là. Elles devraient débarquer, au compte-gouttes, dans les quinze prochains jours. En les attendant, j’ai déjà pu faire quatre séances avec les joueuses belges. Je ne les connaissais pas, à part Marjorie Carpréaux, via l’équipe nationale belge. De ce que j’ai vu, le potentiel est là. Mais tout dépendra aussi de leur implication pour évoluer à un niveau supérieur.

Le championnat commence cette saison plus tard (15 octobre). Est-ce une bonne chose, compte tenu du fait que l’équipe n’est pas encore au complet?

On n’aura pas une équipe complète rapidement. On va faire en sorte d’être prêt pour le début de la saison, mais on sait que ce ne sera pas facile car nos cinq premiers matches sont de très haut niveau. On affronte d’ailleurs Malines et Braine au mois d’octobre. Il faudra le temps pour que la sauce prenne. La meilleure version de l’équipe arrivera un peu plus tard. On est conscient que ce n’est pas une situation parfaite, mais ce n’est pas mauvais non plus. On doit s’adapter.

Sur papier, que pensez-vous de l’équipe que vous allez coacher?

Avec le budget qu’on a et le marché actuel, je pense qu’on a vraiment une équipe équilibrée. Certes, nous n’avons pas un effectif avec de très grandes joueuses, mais notre équipe est très versatile, dans le sens où chaque élément peut jouer à plusieurs postes. Notre force sera justement de combiner toutes ces joueuses.

Quels sont les objectifs cette saison?

Nos deux principaux adversaires sont Braine et Malines. Le but est de les ennuyer le plus possible, tout en faisant notre trou dans le haut du classement. Mon but en tant que coach est de voir à quel moment on peut rentrer en compétition avec ces grosses équipes, et ensuite d’évoluer pour pouvoir les battre. Il ne faut pas non plus oublier les équipes comme Boom, Liège et Courtrai. E pour la Coupe de Belgique, le but sera d’aller le plus loin possible. Mais tout dépendra du tirage.

Et l’EuroCup?

L’objectif est de passer la phase de groupe. Nous avons eu de la chance avec le tirage, en tombant dans la poule de Dudelange, Fribourg et Benfica. Fribourg a beaucoup d’expérience dans cette compétition, et je connais très bien l’équipe de Benfica (NDLR: le coach, et 90% des joueuses). Par contre, Dudelange sera une surprise totale.