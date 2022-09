Un podium pour une équipe inédite

L’autre gros rendez-vous du week-end dernier, pour les jeunes, c’est le Youth Mémorial Van Damme. En avant du connu et reconnu Mémorial, les meilleurs cadets et scolaires du pays sont invités sur des épreuves triées sur le volet. Paolina Baramoto Yayu (SMAC), Alexander Comté (SMAC) et Brice Jordens (Arch) sont les trois représentants namurois. La jeune sprinteuse termine seconde du 100 mètres en 12.31 secondes. Brice, aligné sur le 1000 mètres, termine 9e, avec un chrono de 2.35.60. Alexander parvient à égaler son record personnel de 1,90 mètres et se classe à la seconde place.