Tel un Phoenix, Malonne renaît de ses cendres

Un parcours technique

Le leader du Challenge sur le 5 kilomètres, Jérôme Lechien, montre une fois de plus sa supériorité par rapport à ses concurrents. Il faut dire que le jeune médecin a une supportrice de choix, puisque sa compagne est présente pour la première fois. Il termine avec 1,19 minutes d’avance sur Cyprien Dion, éloigné des compétitions depuis quelques mois. Lucas Bastin monte sur la boîte également. "C’est ma toute première participation sur le Jogging de Malonne. Je trouve le parcours assez technique, avec des montées, des virages, des relances, tout cela sur un parcours boisé et sur lequel il faut être attentif. On ajoute à cela la chaleur assez lourde, malgré le fait que l’épreuve se déroule en matinée, et cela donne un chrono pas très rapide", commente le vainqueur. Chez les dames, le podium est composé de Florence Goffinet, Stéphanie Rock et Kristel Dambroise.

Retour victorieux pour Gossiaux

La plus longue distance signe le retour à la compétition de Renan Gossiaux. L’athlète Trakks enchaîne les petits bobos depuis plusieurs mois, avec récemment des douleurs dorsales qui l’empêchent de s’exprimer pleinement. Il termine devant Baptiste Weitkunat et le Cinacien Aurélien Didier. "Je décide de partir prudemment. Après trois kilomètres, je me retrouve avec Baptiste en tête, dans un faux plat montant. Je décide d’accélérer pour prendre la tête de la course et profiter un peu. Les sensations sont très bonnes. C’est de bonne augure pour le Jogging de Namur de dimanche", lance Renan.

Belle bagarre chez les filles, avec une nouvelle victoire pour Valentine Mathy, qui n’est pourtant pas inscrite au Challenge de la Ville de Namur mais qui multiplie les premières places, devant Jennifer Mahin. Les deux athlètes se tiennent en moins d’une minute. Marie Heinrichs conforte sa première place au challenge chez les aînées 1, en s’emparant de la troisième place.

Il reste dorénavant 5 manches aux participants pour tenter de faire la différence sur leurs concurrents, avec, ce dimanche déjà, le traditionnel Jogging de la Ville de Namur.