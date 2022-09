Marinx & Howet, les favoris?

"Le Jogging de la Ville de Namur, c’est seulement ma seconde participation car cela tombe systématiquement le week-end de la kermesse dans mon village, à Mont-Godinne, qui est toujours assez festif. Ce n’est pas un véritable objectif, puisqu’on est en plein dans l’inter-saison. Le but est donc d’aller s’amuser et voir un peu comment les jambes tournent. Après ma victoire de l’an dernier, où l’événement tombait à la même date que les 20 kilomètres de Bruxelles, ce qui m’a sans doute permis de gagner, je reviens, mais il faudra voir qui sont les concurrents du jour", raconte Bastien, qui aura le Relais Wallon de mercredi dans les jambes et le Trail des As de vendredi soir. Il aura à ses côtés sur la ligne de départ d’autres régionaux, comme Renan Gossiaux, vainqueur du Jogging de Malonne, ou encore Steve Cherpion, qui semble renouer avec la course à pied. Chez les dames, on retrouve une précédente gagnante, Anais Oulukoff ou encore Valentine Mathy.