L’US Dinant remporte le derby mosan

"Un derby pas spécialement exceptionnel en termes de jeu, mais la victoire est au bout et la dynamique est au beau fixe avant de recevoir le gros favori de la série, Seilles", concluait José Willot.

Walcourt-Strée 6 – Ciney 4

Après cinq minutes, le marquoir affichait déjà 0-2, via des buts de Camara et Jallet. Mais Ciney allait payer cash son laxisme et son manque de rigueur. Les visités égalisaient peu avant le repos, avant de prendre l’avance dès la reprise (4-2). Les Condrusiens retrouvaient alors un fond de jeu, sortaient de leur torpeur et égalisaient par l’intermédiaire de Montulet et Ducastel (4-4), avant de pousser pour arracher la victoire, sans succès. M. Vanstichel (5) et Moreau se sont partagé les buts visités. "Autant nous sommes fiers d’avoir gagné ce match avec seulement six joueurs, autant nous sommes déçus de voir que des clubs de foot empêchent des joueurs de venir jouer en salle, déplore le joueur-entraîneur visité, Cédric Coppin. La saison risque d’être longue si les mentalités ne changent pas."

"Il ne suffit pas de paraître pour s’imposer. Cela résume parfaitement la prestation des Cinaciens, regrette le coach Jérôme Renard. Walcourt mérite sa victoire. J’espère que ça servira de leçon à mes joueurs. Ils me doivent une fameuse revanche dès la semaine prochaine, à Nostalgique Mettet."

Seilles 8 – Leuze 3

"Malgré de très nombreux absents, nous avons réussi à mettre la pression durant tout le match, se réjouit le coach visité, Sylvain Depas. Contre cette équipe très expérimentée, nous avons fait le match quasi parfait. Je félicite le groupe et lui demande de jouer toujours avec le même sérieux."

Les buteurs seillois ont été Vanhees (5), Moeremans (2) et Cepa Dos Santos, les buteurs visiteurs, Dell’Aquila, Guery et Sulejman.