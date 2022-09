Les nouvelles règles détaillées aux arbitres

"Mais, à ma grande surprise, et si je fais abstraction des coachs qui sont aussi arbitres et étaient donc là, seul Dominique Colin s’est présenté, se désole l’administrateur de l’ANCV. C’est la première fois qu’on prenait l’initiative d’organiser une réunion dans pareille circonstance. Cela me semblait plus constructif que de laisser bêtement les gens lire le règlement dans leur coin. Le but était que chacun ait un seul son de cloche par rapport à ces changements, et d’éviter ainsi les incompréhensions et discussions pendant les compétitions. Je suppose donc qu’ils connaissent tous les nouvelles règles…"

Opportunité tactique

Que faut-il surtout retenir, parmi ces modifications? "Pour moi, une des plus importantes est celle ayant trait au positionnement des joueurs (NDLR: déterminé en fonction de la position de leurs pieds en contact avec le sol), qui a bénéficié d’un certain assouplissement, cite l’arbitre de haut niveau. En cas de sanction à l’égard d’un coach ou d’un joueur, ce dernier devra regagner les vestiaires. Il n’y a plus de chaises pour les punis (zone de pénalité). De plus, si un joueur sanctionné ne sait être remplacé régulièrement, le set se terminera. Cela induit une opportunité tactique pour le coach. En fonction du score, ce dernier pourrait laisser tomber le set en question et récupérer son joueur pour le suivant. S’il opte, au contraire, pour un remplacement, le set se poursuivra, mais le joueur puni ne pourra plus revenir sur le terrain."

La possibilité d’avoir des zones d’échauffement derrière le banc de l’équipe et de confier le rôle de capitaine au libero est aussi prévue. "Au niveau du bloc, on peut désormais contrer le ballon en même temps que le coup d’attaque de l’adversaire, mais toujours pas avant, évidemment." Estimer cette simultanéité, dans le feu de l’action, relèvera tout de même de la gageure.