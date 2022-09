Le Somzéen Thomas Dufert n’est pas encore rouillé

Gardien, défenseur, médian…

Son parcours est atypique. "J’ai évolué 25 ans comme gardien, avant d’occuper les postes de défenseur central, puis de milieu défensif. Après ce triplé, peut-être le coach va-t-il me mettre centre-avant", plaisante Thomas Dufert, qui pense pourtant accomplir sa dernière saison de joueur.

"À 39 ans, je me suis blessé aux ligaments croisés et ce ne fut pas facile de revenir. Et puis, cela commence à devenir difficile, point de vue physique", reconnaît-il.

Entre les vétérans de Morialmé, qui pourraient l’accueillir, et l’envie de rester dans un bon groupe qui fait des résultats, son cœur balance.