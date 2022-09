Le Service des Sports de Rochefort organise la première édition de son jogging de l’Abbaye, organisé au départ d’Havrenne, vendredi soir. Le départ, à 18h30, est commun aux deux distances de 6 et 10 kilomètres.

www.ultratiming.be

Corribocq à Purnode

Toujours vendredi soir, direction Purnode à l’occasion de la deuxième édition de la CorriBocq organisée dans le cadre de la kermesse du village. Trois distances de 2,5, 5 et 10 kilomètres sont au menu des participants et le départ unique est prévu à 20h.

www.ultratiming.be

Jogging de la ville de Namur

On ne le présente plus: le jogging de la Ville de Namur, organisé par le Service des Sports, se déroule ce dimanche en plein centre-ville. La 11e manche du challenge de la Ville de Namur se déroule à 10h pour les participants du 5 kilomètres et à 11h pour ceux du 11,7 kilomètres.

www.chronorace.be

Jogging et trail des As à Godinne

En la mémoire de ses deux "As", Adelin Jaumotte et Antoine Pochet, deux jeunes sportifs montois partis trop tôt, Li Club des Bons Viquants propose le Jogging et Trail des As, ce vendredi soir, à Godinne. Le départ des trois distances de 4, 8 et 16 km est programmé à 19h.

www.goaltiming.be

La Bois-de-Villersoise

Comme beaucoup de kermesses maintenant, celle de Bois-de-Villers propose elle aussi son épreuve sportive, avec la Bois-de-Villersoise, organisée samedi à 15h30. Les deux distances de 5 et 10 km permettront aux plus festifs d’éliminer les excès de la veille.

www.ultratiming.be