Home sweet home au TC Bioul

On se souvient que différents clubs de la province avaient été touchés par les inondations de l’été dernier. C’était le cas du TC Jemelle, mais aussi du TC Bioul, qui a dû déménager son traditionnel tournoi de simples à Godinne, dont le club avait gracieusement mis ses installations à disposition. Totalement dévastés, les deux terrains en French court du Chérimont ont été complètement refaits, nous rappelle Gaétan Husquin juge-arbitre de la compétition. "Les travaux ont débuté au début de l’année 2022 et ont été réceptionnés en juillet, avec des aides d’Infrasports et de la Commune. Il y a un nouveau grillage, le parking a été refait et il y a même un accès PMR. On s’est également donné une petite marge supplémentaire de sécurité, en surélevant les terrains de 40 centimètres. Nous sommes très contents de ces nouveaux terrains en French, les joueurs nous confient régulièrement qu’ils sont de véritables billards! Une partie des interclubs a pu se dérouler dans nos installations et le club de Mettet nous a également aidés pour l’autre."