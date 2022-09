Vedrinoises et Malonnoises dans le Top 3?

Une Française à Malonne

Les Malonnoises, qui ont réussi un doublé historique avec le titre et la coupe de Belgique, abordent la saison avec un effectif quelque peu changé. Outre Candice Lardinois, partie à l’EBS, Malonne ne pourra plus compter sur Olga Mikhaylova. "La numéro un, qui va jouer en pro B avec St-Quentin, ne peut plus jouer en double appartenance vu son contrat pro en France, précise Vincent Duvivier. Pour la remplacer, nous avons recruté Gaëtane Bled, 15 ans, qui est vice-championne de France cadette. En raison de son programme international et des rencontres dans son club français, elle jouera la moitié des matches. Malgré son jeune âge, elle va apporter un plus à l’équipe." Natacha Koszulap, montée A4, sera la cheffe de file et épaulera Estelle Duvivier, A6, Eloïse Duvivier, A16, et Margaux Tschirr, B0. "Avec des jeunes qui ne peuvent que progresser, nous avons encore une équipe compétitive avec le top 3 dans le viseur."

Candice de retour à l’EBS

Les Étoilées de l’ EBS, qui poursuivent l’aventure avec Alicia Dubois, B2, Manon Doucet et Vence Mandelaire, B0, saluent le retour de Candice Lardinois qui, après une saison exceptionnelle à Malonne et lors des compétitions nationales, est montée A9. L’Auvelaisienne, qui jouera en double appartenance à Leers, devrait apporter son expérience. "Candice devrait pouvoir jouer les rencontres importantes, souligne le président, Franco Catsampas. On vise le maintien avec, pourquoi pas, l’une ou l’autre performance."