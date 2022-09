«S’il faut retourner une table, je le ferai»

Il a ensuite montré la voie à suivre aux Rochefortois en égalisant, avant de quitter le terrain après une deuxième carte jaune et un match dans l’ensemble mitigé. «J’inscris un but et ça remotive toute l’équipe. Honnêtement, je ne comprends pas la deuxième carte jaune. Je ne serai pas là contre Herstal, c’est dommage, car c’est un match important», explique l’attaquant notamment passé par l’Antwerp et Malines.