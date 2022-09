En 2021, le succès est encore au rendez-vous (475). Cette année, alors que les parcours restent attractifs et les conditions climatiques parfaites, ils ne sont que 251. Encore un bel événement qui, s’il fait toujours l’unanimité, voit sa participation baisser. Mais ceux qui sont présents n’hésitent pas à en faire l’éloge, à l’image de Sébastien Thonet et Maëlle Lambert, les vainqueurs de la plus longue distance de 25 kilomètres.

"Les petites mésaventures de course, trois erreurs d’itinéraire, me permettent de savourer cette victoire encore un peu plus. Le parcours est très beau et varié. Le seul reproche que je peux faire aux organisateurs est le fait qu’il manque l’une ou l’autre balise après certains croisements", souligne Sébastien.

Pour Maëlle, l’association est parfaite entre les montées exigeantes et les parties roulantes. "Le parcours est exactement comme je les aime. Le départ tardif et la météo rendent la luminosité faible et je ne pense pas à prendre ma frontale. La prochaine fois, je ne l’oublierai pas."Originaire du Brabant wallon, Thibault Vincent vient chercher à Sinsin de nouveaux chemins d’entraînement. Il rallie l’arrivée à du 18 km avec une bonne minute d’avance. "La lumière au coucher du soleil est particulière et les paysages sont superbes, notamment le long des étangs et près du château. Si la pluie rend les chemins glissants, j’ai pu prendre la poudre d’escampette avec un autre concurrent, avant de me détacher à la mi-course sans pour autant accélérer le rythme", raconte le vainqueur.

Chez les dames, malgré une petite guindaille la veille, Kathleen Cuisenaire se prend au jeu et l’emporte. "Traversée de prairies, singles très techniques, bois et campagne et grimpettes à quatre pattes, quelques escaliers, une chapelle. Ajouter à cela, l’humidité un peu stagnante qui fait un beau lifting à la nature et un lac magnifique entouré de conifères en ligne et de feuillus en désordre et sur lequel un nuage vaporeux s’est déposé et un début d’obscurité mélangée à un soleil rasant… Combo magnifique", se régale Kathleen. Sur le 10 kilomètres, la victoire revient à Valentin Grégoire et Caroline Baus. La plus petite distance, de 6 kilomètres, permet à Maxime Denis et Aurélie Lauvaux d’ajouter une victoire de plus à leur palmarès.

Résultats

6 kilomètres

1. Denis Maxime 00:29:44, 2. Cop Theo 00:33:12, 3. Belin Tanguy 00:33:19, 4. Starck Arthur 00:35:06, 5. Meunier Matheo 00:35:10, 6. Poulet Arthur 00:35:11, 7. Cop Louis 00:35:54, 8. Cop Thomas 00:36:33, 9. Jaumotte Benoit 00:37:04, 10. Meurice Sam 00:38:00, 11. Leroy Nathan 00:38:12, 12. Lauvaux Aurelie 00:40:06, 13. Dawagne Emy 00:41:52, 14. Rousseau Lyn 00:41:54, 15. Rousseau Philippe 00:41:56, 16. Laguerre Margaux 00:41:59, 17. Renson Floriane 00:42:12, 18. Distatte Jeremy 00:42:13, 19. Dupuis Pascal 00:42:23, 20. Van Overschelde Manon 00:43:31, 21. Georis Quentin 00:43:32, 22. Van Overschelde Lionel 00:43:34, 23. Billy Stephanie 00:44:55, 24. Leurquin Frederic 00:45:25, 25. Witsel Antoine 00:46:21, 26. Henrottin Aline 00:46:40, 27. Marchal Frederic 00:46:51, 28. Baumans Johan 00:48:38, 29. Laffineur Louis 00:48:47, 30. Demars Lauriane 00:49:19, 31. Demars Ysaline 00:49:19, 32. Lievens Christilla 00:50:12, 33. Moreau Severine 00:50:15, 34. Cornelis Sebastien 00:50:57, 35. Germain Mathieu 00:51:30, 36. Theissen Caroline 00:54:23, 37. Suray Aurelie 00:54:23, 38. Laguerre Madeline 00:55:03, 39. Sternon Philippe 01:00:50

10 kilomètres

1. Gregoire Valentin 00:43:00, 2. Demarteau Diego 00:48:12, 3. Bertrand Thomas 00:48:28, 4. Waziri Ekmatullah 00:49:02, 5. Arnould Julien 00:49:24, 6. Leodet Bertrand 00:52:30, 7. Marechal Dimitri 00:52:33, 8. Thesias Jonathan 00:52:44, 9. Daveloose Michael 00:53:11, 10. Joly Florian 00:53:39, 11. Warnier Florian 00:54:33, 12. Balis Baptiste 00:55:07, 13. Demarcq Guillaume 00:55:12, 14. Matagne Cyril 00:56:41, 15. Toorhil Rahid 00:57:01, 16. Barry Daouda 00:57:01, 17. Evrard Jean-Patrick 00:57:17, 18. Latine Corentin 00:57:19, 19. Carpentier Quentin 00:57:20, 20. Vernimmen Philip 00:57:56, 21. Defauw Georges 00:58:02, 22. Poncelet Sebastien 00:58:40, 23. Baus Caroline 00:58:48, 24. Lissoir Cedric 00:59:14, 25. Frennet Guillaume 01:00:21, 26. Collet Antoine 01:00:35, 27. Tasiaux Damien 01:00:35, 28. De Vreese Pierrick 01:00:43, 29. Leon Michel 01:01:21, 30. Borsus Alex 01:01:46, 31. Rossomme Mathieu 01:01:52, 32. Auspert Marvin 01:02:40, 33. Havelange Martin 01:02:46, 34. Salmon Bertrand 01:02:46, 35. Desmeth Célie 01:03:32, 36. Jamotte Louis 01:04:11, 37. Oger Lionel 01:04:29, 38. Hogge Pierre-Henri 01:04:33, 39. Borsus Charly 01:04:39, 40. Dumont Joel 01:05:42, 41. Thonon Loris 01:06:04, 42. Monmart Joakim 01:06:25, 43. Davin Benoit 01:06:36, 44. Fameree Ludivine 01:06:40, 45. Lizin Jonathan 01:06:46, 46. Debeuf Christophe 01:06:46, 47. Demartin Anne-Laure 01:07:32, 48. Jadot Valentin 01:07:35, 49. Dropsy Bernadette 01:08:08, 50. Fernandez Nathalie* 01:09:16, 51. Banneux Catherine 01:09:18, 52. Sternon Simon 01:09:32, 53. Demeffe Laurent 01:10:19, 54. Carpentier Stéphanie* 01:10:20, 55. Colson Valentine 01:10:48, 56. Landrain Virginie** 01:11:33, 57. Dumont Marie-Catherine 01:12:42, 58. Bredo Virginie 01:13:03, 59. Stassin Jonathan 01:13:55, 60. Delmarre Francois 01:14:14, 61. Guinot Yann 01:14:41, 62. Marneffe Clemence 01:14:58, 63. Decoux Charlotte 01:14:58, 64. Dubois Celestin 01:14:59, 65. Kupper Pierre 01:15:46, 66. Luypaert Johan 01:16:07, 67. Lagrotteria Angela 01:16:09, 68. Carpentier Jessica 01:16:09, 69. Daix Christiane 01:16:14, 70. Haufroid Jean-Marc 01:16:22, 71. Ritucci Michel 01:17:38, 72. Daix Marianne 01:17:56, 73. Raimond Olivier 01:18:12, 74. Pierreux Inge 01:18:47, 75. Defauw Catherine 01:22:17, 76. Carpentier Sabrina 01:22:48, 77. Petit Edmond 01:23:16, 78. Coninck Eugenie 01:24:00, 79. Custers Valerie 01:25:19, 80. Dawagne Cécile 01:25:28, 81. Rowies Christine 01:25:29, 82. Simonini Amelie 01:25:34, 83. Soupart Angelique 01:25:38, 84. Hyne Cyril 01:25:55, 85. Coerten Bart 01:25:58, 86. Delmelle Ingrid 01:27:16, 87. Yernaux Eric 01:28:44, 88. Pironnet Sandrine 01:36:12, 89. Grovanius Beatrice 01:36:12

18 kilomètres

1. Vincent Thibault* 01:28:17, 2. Mirguet Guillaume 01:29:28, 3. Roland Damien 01:29:55, 4. Cheval Adrien 01:32:54, 5. Henrot Pascal 01:33:47, 6. Fortemps Julien 01:35:36, 7. Rooms Jimmy 01:36:57, 8. El Imrani Issam 01:36:57, 9. Adriouchi Abdelilah 01:37:22, 10. Yernaux Lionel 01:37:25, 11. Van Der Borght Philippe 01:38:24, 12. Defosse Antoine 01:38:37, 13. Thomas Olivier 01:39:30, 14. Quirynen Antoine 01:39:58, 15. Giaux Jérôme 01:40:13, 16. Vanhulst Benjamin 01:40:43, 17. Carion Gauthier 01:42:39, 18. Tallieu Bertrand 01:45:13, 19. Deplasse Alexandre 01:46:24, 20. Leonard Cedric 01:46:31, 21. Lorent Vincent 01:46:43, 22. Henrotin Arnaud 01:46:48, 23. Loppe Axel 01:47:53, 24. Cuisenaire Kathleen 01:48:20, 25. Baumans Benoit 01:48:37, 26. Wiame Michael 01:49:52, 27. Anciaux Gatien 01:50:15, 28. De Keersmaeker Vincent 01:50:18, 29. Dubois Pascal* 01:50:51, 30. Sedlakova Magda 01:51:08, 31. Fon Stephane 01:52:08, 32. Leemans Maxime 01:52:25, 33. Lacroix Dany 01:52:41, 34. Pochet Nicolas 01:52:52, 35. Verdonck Christine 01:53:11, 36. Leroy Xavier** 01:53:23, 37. Gathy Raphael 01:55:02, 38. Gillain Michel 01:55:16, 39. Ponet Jill 01:55:20, 40. Nobels Julien 01:55:31, 41. Theys Sophie 01:56:10, 42. Briol Laurent 01:56:28, 43. Balme Olivier 01:56:50, 44. Mesureur Lauriane 01:56:50, 45. Segers Arnaud 01:58:06, 46. Laffineur Sébastien 01:59:19, 47. Delree Guy 01:59:43, 48. Roland Elodie 02:00:03, 49. Marchal Delphine 02:00:32, 50. Dumont Michael** 02:00:34, 51. Delvaux Bertrand 02:02:54, 52. Debources Alain 02:04:13, 53. Gheury Philippe 02:04:15, 54. Staniecki Wiktor 02:04:46, 55. Jasinski Filip 02:04:46, 56. Hanquet Yves 02:05:50, 57. Denis Stephane** 02:06:04, 58. Gaspard Christian 02:06:36, 59. Gosseries Lionel 02:06:36, 60. Roels Sebastien** 02:07:00, 61. Goffin Fabrice** 02:07:15, 62. Duterme Isabelle 02:07:45, 63. Flasse Nathalie 02:08:52, 64. Simal Fanny 02:09:41, 65. Frenzel-Palacios Charlotte 02:10:04, 66. Martinussen Etienne 02:10:19, 67. Potier Dominique 02:10:31, 68. Descampe Alexis 02:10:44, 69. Antheunis Quentin 02:12:21, 70. Sepult Fabrice 02:13:10, 71. Bontemps Renaud 02:14:07, 72. Chariot Bernard 02:18:52, 73. Flament Pauline 02:22:39, 74. Menu Sophie 02:22:40, 75. Neuville Aurore** 02:22:40, 76. Lissoir Eric 02:25:17, 77. Simon Jean-Marc* 02:25:57, 78. De Re Emmanuelle 02:50:55

25 kilomètres

1. Thonet Sébastien 02:04:13, 2. Bonhomme Jean-Roch 02:06:21, 3. Etienne Marvin 02:06:32, 4. Mottet Philippe 02:08:28, 5. Jodogne Raphaël 02:12:38, 6. Soors Gregory 02:13:01, 7. Baudoin Julien 02:16:49, 8. Lauwereins Bart 02:17:29, 9. Goosse Christophe 02:18:20, 10. Clinquart Francois 02:18:54, 11. Donneau Maxime 02:19:12, 12. Tang Xiaohua 02:23:56, 13. Migeot Edouard 02:28:33, 14. Lambert Maelle 02:28:44, 15. Horsten Brian 02:29:24, 16. Godefroid Charlotte 02:33:19, 17. Godefroid Jean-Francois 02:33:20, 18. Heyden Christian 02:33:23, 19. Maquet Jordan 02:36:09, 20. Collin Fabien 02:37:29, 21. Caramin Anton 02:37:33, 22. Groux Andy 02:37:37, 23. Oger Stephan 02:41:13, 24. Maquet Julien 02:42:20, 25. Huard Thierry 02:42:30, 26. Jaumotte Stéphane 02:44:04, 27. Lorand Jean-François 02:44:08, 28. Marcos Roger 02:48:15, 29. Buron Chantal 02:50:36, 30. Honore David 02:50:44, 31. Marquet Olivier 02:52:10, 32. Thirion Jean-Francois* 02:54:01, 33. Buys Thierry 02:55:35, 34. Gilras Frederic 02:57:16, 35. Piccininno Florian 02:57:16, 36. Wionmont William 02:58:29, 37. Joncour Romain 03:01:53, 38. Francois Christopher 03:01:54, 39. Abdelkafi Hedi 03:02:18, 40. Hanin Jean-Marc 03:04:30, 41. Piette Amandine 03:06:43, 42. Veneziano Carine 03:14:06, 43. Klipper Antony 03:18:07, 44. Stappers Anton 03:18:07, 45. Friedrich Jean-Luc 03:21:23