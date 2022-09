"On s’en est sorti grâce au fait qu’on se connaît mieux, contrairement à Ciney qui se cherche encore sur le terrain, et c’est normal, estime le coach, Jérémie Palix. Quand l’équipe cinacienne commencera à tourner, elle sera difficilement arrêtable. Sur ce derby, on a fonctionné notamment en réaction. On a été bousculé par Medjo sous l’anneau et on a laissé trop d’espace à Bechoux, avant de mettre plus d’intensité en défense. Ceci nous a permis de prendre les commandes du marquoir. Par ailleurs, mon noyau a produit moins de déchets, ce qui est bon signe pour la suite de la saison."

«Trop de paniers faciles ratés»

Toujours en rodage, Ciney tire divers enseignements sur cette défaite inaugurale. "C’est compliqué de revendiquer la victoire quand on rate trop de paniers faciles et quand on perd plusieurs ballons, confie la coach, Fannie Vandesteene. La première action, au cours de laquelle nous avons loupé quatre occasions de marquer, reflète un peu la suite de la rencontre. Par ailleurs, le contrôle dans l’un contre un sur Hucorne et Defosset n’a pas été respecté. Néanmoins, nous n’avons rien lâché. On a été à -10 et on est parvenu à recoller au score. Cela a demandé beaucoup d’énergie et c’est la raison pour laquelle nous avons cédé en prolongation. La sonnette d’alarme n’est toutefois pas encore à tirer, ce n’est que le premier match. Nous devons retenir ce problème de concentration."

Cette semaine, les Namuroises ont l’occasion de confirmer face à Huy, alors que les Cinaciennes vont tenter de se refaire une santé face à Ganshoren.