Les Onhaytois ont avalé les kilomètres

Cartons, but refusé, penalty, provocations : les Walhérois en ont vu de toutes les couleurs, au Pays Vert. Mais ils ont su passer outre, pour engranger leur deuxième victoire. « Il aurait été malheureux de revenir sans point, au vu de la prestation fournie, dans une ambiance vraiment malsaine, et des occasions qu’on s’est créées, même à dix. On n’a rien volé. On y est allé au culot et avec une mentalité exemplaire. Jérémy a sorti un match extraordinaire. D’autres ont accumulé 13 km de courses », relève Lionel Brouwaeys, qui repositionna son équipe en 4-3-2 après l’exclusion de Josué Bastin. « Jo a juste enlevé son bras et son opposant, qui l’avait bousculé à deux reprises, s’est écroulé. J’ai revu les images prises par ma caméra, qui dispose d’un zoom. On les enverra, s’il le faut. J’ai dit ce que je pensais à l’arbitre, de ses décisions et autres cartes. Je veux bien que l’erreur est humaine, mais là… On a même joué 52 minutes au premier acte et jusqu’à la 96’45’’ au second. Thomas Leclef sera donc suspendu pour la venue de Gosselies, mais il y a des solutions dans le noyau. » M.B.