Les Belgradois ont répondu présents

"Je retire beaucoup d’éléments positifs sur ce match, se réjouit le coach, Didier Themans. Collectivement, nous sommes restés solidaires et concentrés, au moment où nous sommes sortis de notre plan d’action, là où Beez est revenu sur nos talons. Comme on manque d’expérience, on a joué sur nos qualités, notre ADN, en l’occurrence mettre du rythme, de la pression. C’est à ce moment qu’on a pris le dessus. Cerquarelli et Hucorne, présents au scoring sans forcer, ont également montré la voie à leurs coéquipiers. Bref, je suis content de ce résultat face à une équipe qui ambitionne une place aux play-off, mais il est certain qu’on a commis beaucoup d’erreurs. Nous devons continuer à travailler, pour que d’autres prennent des responsabilités."