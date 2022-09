L’EBS et Vedrinamur affichent le même objectif

Nicolas Degros, qui jouera en double appartenance en France, à Charleville-Mézières, en Nationale 1, devient le leader de la formation. Monté A12, Nico devra tirer l’équipe et apporter son expérience. Gabriel Stanescu, B0, et Tim Giltia, B0, complètent la triplette. Après une saison à Caudry et le titre, en Nationale 3, Tim revient avec une grande motivation. "Il a profité de cette expérience en France pour progresser et devrait continuer à grandir", insiste Didier Cat. Les Vedrinois ne pourront cependant plus compter sur François Gobeaux. "François ne souhaite plus jouer en superdivision. C’est dommage. On devra donc, en cas de besoin, puiser en Nationale 1."

Et les objectifs? "On aligne la plus jeune équipe de la série. On visera donc le maintien. Il nous faudra juste laisser une équipe derrière nous puisqu’il n’y aura qu’un seul descendant. Il s’agira donc d’engranger les points face aux équipes à notre portée."

Une équipe inchangée

Avant-dernière et donc sur un siège éjectable, l’ Étoile Basse-Sambre a finalement pu poursuivre l’aventure parmi l’élite. "Villette et Diest, déjà présents en super, ne pouvaient avoir deux équipes à ce niveau, précise Franco Catsampas, le président. Alors que l’Astrid Herstal a refusé de franchir le pas, le conseil sportif national n’a pas accepté la demande de Aye qui, vu sa quatrième place en N1, voulait rejoindre l’élite. Pour nous, c’est important d’avoir une équipe en super."

Les Étoilés ont choisi de reconduire le même noyau. Vitaly Efimov, classé A15, sera toujours le chef de file et conseillera Nicolas Marchal, Boris Dobbelstein et Valentin Stapelle, tous B0. "Gilles Hébert, B0 également, fera aussi partie du noyau et tournera avec les autres B0. Avec un seul descendant, on va tout donner pour éviter la relégation. Il y aura deux matches à ne pas louper, mais comme nous l’avons fait lors de la saison dernière, on devra aussi engranger l’un ou l’autre point contre des équipes mieux classées."

Au premier tour, les Sambrevillois ne disputeront que trois rencontres à domicile. "Ce n’est finalement pas plus mal de disputer la majorité des matches du second tour à la maison."