Le déclic est enfin arrivé à Grand-Leez

Dimanche, le déclic grand-leezien s’est opéré en attaque et dans le milieu de terrain. "Je pense qu’on a fait preuve d’un peu plus de justesse dans les trente derniers mètres, alors que, lors des derniers matches, on avait dû mal à se trouver à l’entrée du rectangle, précise le Gembloutois. Maxime Barbarin, qui jouait en numéro 8, et Gilissen, qui jouait en 6, ont également fait un énorme boulot dans le milieu de terrain. Ils ont ratissé tous les ballons, ce qui m’a permis de jouer plus haut."

Alex Wauquaire a d’ailleurs inscrit un doublé, le premier de la saison. "En inscrivant six buts, tout le monde a un peu repris de la confiance, précise-t-il. Malcome Francotte a lui aussi débloqué son compteur, alors qu’il est déjà à 10 passes décisives. On sentait que ce but lui a fait du bien."

Le choc des jumeaux Wauquaire

Avec quatre points sur neuf, le début de championnat de Grand-Leez est en demi-teinte. Un peu comme la saison passée… "C’était exactement le même scénario l’année passée, se souvient Alexandre Wauquaire. Sur les 16 premiers matches, je pense qu’on avait peut-être 20 points. Puis, on a eu le déclic face au FCO en Coupe de Belgique. Nous avions ensuite enchaîné les victoires, avant de se qualifier pour la finale du tour final namurois et remporter la Coupe de la province à Biesme. En ce début de saison, on a tendance à retomber dans nos travers, c’est-à-dire essayer de proposer un beau football, en combinant beaucoup, au lieu de se montrer efficaces devant le but. Je pense que nous avons eu le déclic dimanche passé. On va tenter de ne plus reproduire ces erreurs pour la suite du championnat."

À commencer pour ce dimanche face à Fernelmont et un certain… Julien Wauquaire, son frère jumeau. "Je connais très bien cette équipe, sourit Alexandre. Benjamin Joine est d’ailleurs mon ancien coach. Il ne faudra pas les sous-estimer, comme quasi toutes les équipes de la série. Le championnat est plus ouvert que la saison passée. Il n’y a plus un ogre comme Ciney. Six ou sept formations peuvent prétendre au titre."