Jordane Rodrique, vainqueur à l’Hastrail: «Les rumeurs sont vraies!»

Début 2020, Betrail, le plateforme web destinées aux traileurs qui permet d’évaluer et de comparer les performances grâce à un algorithme pointu, sort un classement appelé le "Hardest Trail". Il classe les trails en fonction de leur difficulté et de leur longueur. Le premier classement concerne ceux de plus de 21 kilomètres jusqu’à 40, le second ceux compris entre 41 et 80 kilomètres et le troisième au-delà de 80. Le bébé de Vincent Scaillet, créateur de l’Hastrail, un trail de la région de Heer-sur-Meuse, remporte la palme du trail le plus difficile dans la première et dans la seconde catégories. Chaque année, des dizaines de traileurs font le déplacement pour sentir revivre leurs quadriceps et leurs ischios-jambiers. Cette année encore, ils sont pas moins de 174 à franchir la ligne d’arrivée sur une des trois distances prévues, de 9, 15 et 25 kilomètres, soit des distances un peu plus courtes que par le passé. Sur la plus petite distance, victoire de l’homme en forme du moment: Jordane Rodrique. L’athlète de l’Arch, cinquième de la Lesse Douce la semaine dernière, termine avec un peu plus de 4 minutes d’avance. "Il a la réputation d’être un des plus durs de Belgique. Je voulais donc être de la partie pour voir cela et retravailler un peu les côtes. Deux de mes concurrents partent assez rapidement et sans augmenter la cadence, je reviens sur eux après un kilomètre, après la première grosse difficulté. Je ne vois ensuite plus personne. Les côtes sont tellement pentues que c’est presque impossible de ne pas marcher. Des cordes pour s’aider, des champs à traverser, des bois sans chemins, des ronces qui nous titillent les mollets: les rumeurs sont vraies! C’est un des plus difficiles du pays", sourit Jordane. Chez les filles, le traileuse de la Belgique Trail Académie, Sarah Bokken, l’emporte avec un peu plus de sept minutes d’avance.