Des spécialistes VTT s’imposent au Raid Mosan

Bon kayak, super VTT

Le duo formé par Antoine Didier & Yoan Golinveau est le premier à rejoindre son kayak biplace. Les deux hommes comptent plus de deux minutes d’avance sur Jonathan Fabry et Sébastien Deravet. Derrière, on retrouve Gauthier Paquet et Émile Ligot, et les spécialistes VTT, Yohan Morone et Maxime Van Wynsberghe. Jonathan et Sébastien prennent les commandes durant la partie kayak. Il faut dire que les deux amis sont des régionaux et manient la rame comme personne. Yohan et Maxime leur concèdent deux minutes mais n’ont pas dit leur dernier mot. Ils grappillent les secondes petit à petit pour finalement prendre la pole position et franchir la ligne d’arrivée au terme d’un peu plus de 2h00 d’effort, avec 6,29 minutes d’avance. Hugo Bailleux et Nolan Bouillon font une grosse prestation à vélo qui leur permet de remonter à la seconde place. Jonathan et Sébastien montent sur la troisième marche du podium.

"Nous attaquons le kayak en 4e position mais nous parvenons rapidement à revenir sur deux équipes. Nous signons le meilleur temps en kayak. À vélo, notre force, nous partons en chasse patate dans la première partie technique et recollons sur le duo de tête. Dans la première ascension, nous nous montrons plus autoritaires et nous faisons le trou. Nous serons sans doute au départ l’an prochain pour défendre notre titre car les parcours sont très sympas et assez techniques, avec notamment des portions de la Wallonia Cup de Dinant", commentent les vainqueurs.

Dans la catégorie mixte, la victoire revient au couple dans le sport comme dans la vie formé par Thibault Arquin et Laurence Cougnet, avec une avance de près de 18 minutes. "La première course à pied est assez compliquée, avec des jambes encore lourdes du Trail de Marchin vendredi soir. On remonte bien en kayak pour rentrer au parc à vélos à la première place, avec une équipe sur nos talons. C’est en VTT que nous parvenons à faire une grosse différence", racontent-ils, en pleine préparation pour le Raid de Liège. Dans la catégorie dames, la victoire revient aux "Biquettas", le duo d’amies, Françoise Evrard et Claire Nauwelaerts.

Résultats

1. Morone Yohan / Van Wynsberghe Maxime 02:09:05, 2. Bailleux Hugo / Bouillon Nolan 02:15:34, 3. Fabry Jonathan / Deravet Sébastien 02:15:58, 4. Paquet Gauthier / Ligot Émile 02:18:40, 5. Biot Régis / De Clercq Antonin 02:19:07, 6. Legros Simon / Finné Clément 02:23:45, 7. Bruggeman Derek / Canton Cyprien 02:24:02, 8. Eugene Pierre / Serwy Floriant 02:26:12, 9. Besohé Ilian / Wiertz Nathan 02:29:07, 10. Silien Benjamin / Comté Justin 02:29:07, 11. Defosse Lucas / Ghyssens Maxence 02:30:32, 12. Lillo Aubry / Lotin François 02:34:10, 13. Remy Jean-Charles / Lillo Gauthier 02:34:35, 14. Blaimont Tanguy / Roelants Romain 02:34:56, 15. Cougnet Laurence / Arquim Thibault 02:36:45, 16. Mabillon Willy / Henon Frederic 02:39:41, 17. Massem Philippe / Trullemens Alain 02:42:21, 18. Biernaux Fabrice / Biernaux Romain 02:42:41, 19. Bastien Francis / Brosreaux Pierre 02:42:46, 20. Garriz Miguel / Declerck Bastien 02:44:40, 21. Tasiaux Maxime / Petit Jaume 02:45:39, 22. Sevrin Lionel / Suray Alexandre 02:49:40, 23. Blaimont Julien / Hanisset Arthur 02:50:45, 24. Gervais Mathieu / Sobwanka Ludwiks 02:51:17, 25. Bertuzzi François / Deravet Nicolas 02:51:33, 26. Noez Bertrand / Dujardin Ambroise 02:53:29, 27. Evrard Françoise / Nauwelaerts Claire 02:54:25, 28. Fouan Emilie / Dumanet Yoann 02:54:43, 29. Claude Michael / Krier Anne-Frederique 02:57:23, 30. Slaedts Mathieu / Desmet Maxime 02:57:24, 31. Buffet Julien / Poitoux Benjamin 02:58:03, 32. Michaux Luc / Lambert Amélie 02:58:21, 33. Bednarek Mathieu / Delhalle Hervé 02:59:06, 34. Seguinot Albert / Frédéric Maqua 02:59:07, 35. Degoedt Vincent / Barbeaux Antoine 03:02:36, 36. Gomez Anthony / Nobel Rémy 03:02:38, 37. Camps Nathaniel / Pochet Cédric 03:03:06, 38. Vigneron Jonathan / Andrianne Xavier 03:04:37, 39. Peeters Renaud / Peeters Marie 03:05:56, 40. Drugmand Geoffrey / Delhaye Marco 03:06:01, 41. Buysschaert Jean-Philippe / Jean-Noël Cacheux 03:06:08, 42. Lazare Romain / Tasseroul Florent 03:07:20, 43. Samain Claire / Charlot Michaël 03:08:07, 44. Mabillon Helene / Vignon Emilien 03:09:01, 45. Mercier Quentin / Marchand Laurent 03:09:38, 46. Girardot Magali / Duplaix Eric 03:09:42, 47. Sohy Anne / Marot Caroline 03:09:55, 48. Donay Marine / Seys Céline 03:10:46, 49. Martin Marie Claude / Martin Michel 03:11:18, 50. Cronet Etienne / Mélotte Jean-Marc 03:11:28, 51. Gillard Gatien / Piret Ulrick 03:11:42, 52. Sibret Virginie / Dejalle Yoann 03:11:53, 53. Bayot Anne-Catherine / Aulit Bérengère 03:12:08, 54. Delussu Sébastien / Lottin Kenneth 03:14:18, 55. Thirifays Maxime / Denis Sylvain 03:16:14, 56. Damilot Maxime / Lemineur Aurélien 03:16:21, 57. Brohée Jérémie / Denil Gilles 03:20:29, 58. Simon Laurent / Simon Mathéo 03:21:38, 59. Pairoux Valéry / Tripnaux Gilles 03:22:15, 60. Evrard Pauline / Jacques Katrien 03:26:00, 61. Le Lay Delphine / Andre Cédric 03:26:42, 62. Lefebvre Rodrigue / Scauflaire Sébastien 03:30:38, 63. D?Hooghe Morgan / Lombet Adrien 03:30:47, 64. De Mahieu Geoffroy / Richerzhagen Julien 03:31:13, 65. Stas Pierre / Leyn Michael 03:35:49, 66. Delle Donne Pascal / Verhasselt Emilie 03:36:34, 67. Choffray David / Brodeoux Ann 03:42:07, 68. Hesse Pierre Yves / Dervaux Alyson 03:46:27, 69. Marion Carine / Torres Guerreiro Hugo 03:47:54, 70. Chapelle Fabian / Parizel Guillaume 03:50:10, 71. Seguinot Emilie / Hotterbeck Valérie 04:02:01, 72. Demaret Kévin / Demaret Jérome 04:12:47, 73. Janssens Charlotte / Himdi Hamza 04:18:40, 74. Piret Fanny / Warling Clémence 04:26:07, 75. Dave Benedicte / Da Silva Benedicte 04:38:01, 76. Delangh Ingrid / Halili Mimoza 05:17:01