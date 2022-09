Pas de souci chez les filles. La N2 dames, reconstituée autour des sœurs Madeline et Margaux Piraprez et des Ukrainiennes Alla Serebriakova et Anastasia Khorunzha, après l’exode massif connu en fin de saison passée, a entamé sa campagne de préparation, sous la direction de Janina Fedotova. Quant au noyau promotionnaire, il est suffisamment fourni que pour permettre au club de relancer une P1 dames, à laquelle il pensait devoir renoncer un temps.

Départs en cascade

Chez les messieurs, par contre, les événements se sont précipités la semaine dernière, avec le départ du coach carolo Michaël Letellier, qui venait de reprendre la formation promotionnaire en vue de cette saison. Dans la foulée, plusieurs joueurs ont, à leur tour, annoncé leur retrait, vu la situation. Et pas des moindres, puisqu’étaient notamment concernés, Damien Bouvier, transféré de la N1 de Nivelles, son frère Julien (passeur) et leur père Jacques. L’effectif étant déjà restreint à la base, les dirigeants n’ont eu d’autre choix que de "scratcher"leur équipe, ce qui libérait les joueurs concernés. Parmi eux, on a appris que Damien Bouvier avait trouvé un nouveau port d’attache, en l’occurrence la N3 de Walhain, qui ne comptait qu’un libero dans ses rangs.

Les rescapés du noyau gembloutois iront, eux, renforcer la P2 du club, dont la section masculine comptera également une P3.

Parmi les séries provinciales, on notera aussi que Le Roux B (P3 messieurs), Romedenne D et une des deux équipes de Jemeppe (P4 dames) ont déclaré forfait. Enfin, Gembloux pourrait également retirer une de ses deux P4 dames, pour constituer la réserve de sa P1.