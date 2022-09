Braibant a déjà marqué le coup

Autre favori, Rochefort est sorti vainqueur d’un périlleux déplacement à Belgrade C (65-71). "Je m'attendais à un match difficile, explique l’entraîneur rochefortois Lionel Evrard. Comme Belgrade a pris un bon début de match, on a couru après le score avant la pause. On a donc dû attendre le troisième quart pour faire la différence. Le point négatif, c’est la blessure au genou de Zabus." Et pour Ohey, la tâche ne fut pas simple à Cerfontaine (46-49). "On a dû attendre les sept dernières minutes pour passer devant, soupire le coach oheytois Olivier Hennart. Je dirais que c’est l’équipe la moins stressée qui l’a emporté."

Enfin, on note le beau succès de Ciney C face à Temploux (69-65).