Zéro sur trois pour Belgrade

BELGRADE:Beca 7 (1x3), Quaira, André 11 (2x3), Davreux 7 (1x3), Hucorne 3 (1x3), Depouhon 12, Cerquarelli 9, Mommer 7 (1x3), Pretto 6, Bampolineza.

Après les deux défaites initiales face à deux équipes de D2, Mesele et Anvers, les Belgradois n’ont pas su faire beaucoup mieux dans ce troisième match de Coupe contre un futur adversaire en championnat, Tongres. La rencontre démarre pourtant bien et les deux équipes font jeu égal avec en fin de premier quart-temps une très courte avance pour les visiteurs: 22-24. La seconde tranche est plus compliquée pour les Namurois qui manquent d’influx mais aussi de qualités dans leur jeu. Tout profit pour leurs adversaires qui connaissent une belle réussite en shoots qui leur permet de s’échapper à 32-47 au repos.

Belgrade s’accroche, revient quelque peu dans le match mais pas suffisamment que pour combler l’écart: 50-60 à la demi-heure. En manque de rotations et avec ses jeunes qui sortaient du match R2, Belgrade n’a alors plus les ressources nécessaires dans les dix dernières minutes que pour revendiquer la victoire: 63-80 score final. À l’image des deux dernières saisons, les Belgradois tardent à trouver la voie du succès dans leur préparation. "On commence bien, on subit dans le second quart et puis nous réagissons plutôt pas mal en seconde mi-temps,confie le coach namurois Didier Thémans loin de s’inquiéter des premiers résultats de son groupe.Il reste du boulot à faire pour le début du championnat mais nous le savions et je connais mon groupe. Au complet on aurait sans doute pu rivaliser.