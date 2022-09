Un Claisse tout au-dessus du lot à Porcheresse

Le fils de Wandrille Lacroix, Daniel, lui aussi vacciné avec un rayon de vélo, organise samedi le premier Grand Prix en hommage à son père. Deux courses au menu: cadets et juniors. Les plus jeunes doivent couvrir neuf tours de 7 kilomètres. Parmi ces ados de 15 et 16 ans, un certain Guillaume Daix, qui mouline un peu dans son jardin. Sans oublier les autres Claisse et Lejeune. Ils sont trente-huit au départ. Après un premier tour tranquille, les gros bras poussent déjà. Ce qui oblige Brenders et Papi à déposer les armes. Trois audacieux prennent ensuite le bon de sortie: Juan Lemestrez, Édouard Claisse et Guillaume Daix. S’ils s’entendent, ça peut faire mal. Ce ne sont pas les premiers venus. Mais derrière, la chasse s’organise. Alors que pour Frisschen, Gobeaux, Langenakens, Mouton et François, c’est la galère. À trois tours de la fin, c’est le regroupement. De suite, cinq coureurs repartent de l’avant. Dont l’inévitable Guillaume. Mais ils vont aussi être repris. À 250 m de la ligne, Claisse y va d’un ultime coup de rein et coupe la ligne avec quatre secondes d’avance sur un peloton réglé par Milone devant Daix et Lejeune