Tours finaux: Villers débute par un succès

La première manche du tournoi triangulaire entre les champions de promotiona été remportée par Wieze, le grand favori. Vodelée a toutefois vendu chèrement sa peau. Les Frontaliers ont vaincu St-Denis 7-0 avant d’en découdre avec les Brasseurs. Après partage des jeux initiaux, Wieze fila à 1-5. La bande à Dispa fit encore de la résistance (3-6) avant de baisser pavillon. Pas de suprises en nationale 3. Aisemont, le leader, a signé un double succès face à Clermont. Les Verts, qui s’alignaient sans Clément et Xavier Lawarée, blessés, et remplacés par deux joueurs de la promotion, ont offert une belle réplique samedi sur leur ballodrome. " Menés 0-5, on a bien relevé la tête pour revenir à 5-7 au repos,précise Thomas Evrard. Les Clermontois ont encore fait de la résistance à 7-9 et 8-11 mais le duo Romuald Denis-Sylvain Denis a haussé le ton sur le rectangle pour l’emporter 9-13. Dimanche, les Gadis n’ont concédé que quatre jeux. Senzeilles a également vaincu à deux reprises Warnant qui a davantage rivalisé dimanche, s’inclinant 13-9.

En nationale 1, Acoz s’est incliné samedi face à Baasrode 8-13. Les Termondois ont craché le feu au rectangle: 26 outres à 11. Et pourtant, les Orangés menaient contre toute attente au repos: 7-6. Acoz craquait d’une pièce à la reprise. Bien emmenés par un intouchable De Moor, les visiteurs forçaient la cassure à 7-10. Acoz accrochait un dernier jeu à 8-10 et calait Dimanche Baasrode s’est imposé 13-11 et Acoz a terminé sa saison sur une bonne note. Les Gerpinnois ont d’ailleurs longtemps mené au score jusque 4-5. Mieux, ils alignaient encore deux jeux de suite pour virer en tête à 5-7. Les Termondois redressaient la situation à 9-8. Lamarche arrachait le 9-9. Puis les visiteurs faisaient encore illusion à 11-9

En play-down de de Nationale 2, Fontaine a dominé Biévène 13-5 samedi, son principal adversaire sur le papier. Il n’y a pas eu photo. Si les Bilingues s’accrochaient à 4-3 et 5-4, la vigilance de Gauquier et Kindermans, ainsi que la régularité de Manu Delavallée au fond, la présence locale dans les jeux de 40 à 2 et l’envie bien plus présente en comparaison des visiteurs, privés de Dupont et où seul Bonnami restera, coupaient court au suspense à 11-4. Dimanche, face à un Planois décontracté, Fontaine multipliait les permutations. à 0-2. Deux jeux de 40 à 2 offraient l’égalisation aux Cloutiers. Les visités menaient même 3-2. Leurs invités renversaient les rôles à 3-4. Motte et Kindermans servaient au large à deux reprises: 4-5. Un contre-rechas outre amenait 5-5. Planois prenait le repos à 5-7 sur un rechas primé de Geens à 40 à 2. Les visiteurs conservaient l’initiative à la reprise: 6-8. Fontaine égalisait à 8 partout sur quatre outres de Delavallée. Après 9-9 et 10-10, Kindermans et Delavallée offraient alors la victoire 13-10