USVC : Ahmed 5-2 (1X3), Sculier 2-13, Karavokyros 5-3 (1X3), Bearzotti L. 5-13 (4X3) et R.2-4, Duding 3-4, Mertens 1-0, Verlinden 7-4 (2X3), Steenberghs 6-7 (1X3), Lebrun.

ANDENNE : Stas 5-5 (2X3), Grégoire 6-6 (1X3), Chaufouraux 2-2, T. Beaujean 13-5 (3X3), Klein, 10-0 (1X3), Delva, Marée 3-0 (1X3), Otte 5-7.

Les Oursons composent sans Rémy Beaujean. Le Campinaire perd Mertens au repos (urgence familiale) et Lebrun (entorse) jette vite le gant. Théo Beaujean permettait aux siens de filer à 14-23 en vue de la 10e. L’US s’accrochait mais la sévérité arbitrale (Steenberghs, technique au banc sur un temps-mort), alliée à Klein et Beaujean toujours, relançait les visiteurs à 33-44. Les gars de Steph Huegaerts donnaient un tour de vis en défense, Lucas Bearzotti entrait en transe et la vivacité de Sculier faisait merveille dans la raquette.

Waterloo 77 – Loyers 66

22-16, 21-30, 22-11, 12-9

LOYERS: Casamento 6 (2x3), Waterval 10 (1x3), Vanoverschelde 3, Biermann 14 (4x3), Badoux 14 (4x3), Pirlot 3 (1x3), Demars 13 (1x3).

La victoire n’a pas non plus souri aux Loyersois pour leur premier match de championnat. Privés de Despontin, Guillaume et Bastin (coude), ils ont débuté le match à huit avant de finir à sept. "Tom Ghenne a senti une gêne au tendon d’Achille, précise Julien Marnegrave. On ne connaît pas encore la nature de sa blessure. Avec lui en plus sur le banc, nous avons manqué de rotation pour pouvoir l’emporter. On a manqué de lucidité en fin de rencontre."

Les deux équipes se rendent coup pour coup d’entrée de jeu, et l’équipe locale ne mène que de quelques points à la 10e: 22-16. Badoux commence alors à arroser à distance, pour remettre Loyers aux commandes: 44-46 au repos. En seconde période, les Loyersois perdent Ghenne dans la bataille et ratent quelques paniers faciles sous l’anneau. Les Brabançons profitent alors des espaces dans la défense adverse pour reprendre l’avantage: 66-57 à la 30e. Dans le dernier quart, les Rouges tirent la langue et ne trouvent plus les ressources pour inverser la tendance.

Tilff 77 – Ciney 72

14-17, 17-18, 15-16, 31-21

CINEY: Husson 4, Gielen 8 (1x3), Laroche 6 (2x3), Malliar 14, Jacques 9 (3x3), A. Balthazar 2, Henin 8, Wutukidi 11, De Jaeghere 6 (2x3).

Vendredi soir, les Cinaciens sont venus presque à bout de leurs hôtes. Un mauvais dernier quart leur a cependant été fatal. "On a mené tout le match, précise le coach Balthazar. On avait même dix points d’avance dans le dernier quart, avant de relâcher la pression."

Les Condrusiens démarrent en effet le match sur les chapeaux de roue, en proposant un jeu très collectif. Ils sont encore devant au repos, grâce aux impulsions de Wutukidi et Malliar dans la raquette: 31-35 à la pause. À la reprise, la défense des deux formations monte d’un cran. Les Cinaciens ne trouvent plus de solutions dans la raquette, mais De Jaeghere et Jacques font mouche à distance: 46-51 à la 30e.Dans le dernier acte, les pivots cinaciens sont complètement muselés, et les shoots extérieurs ne rentrent plus. Les Liégeois inversent la tendance en toute fin de match.