Clermont 1 – Treignes 2

Premier succès pour lesTrignolles, qui plus est à l’extérieur. Lange inscrit le 0-1 à la 51e. À la 54e, Boizio double l’avance visiteuse. Malgré quelques belles opportunités, il faut attendre la 73e pour voir Camby réduire le score.

Gimnée 2 – Philippeville B 4

Dans un match équilibré aux duels engagés mais corrects, lesFrontaliers sont les premiers en action et mènent 0-2 après 20 minutes des œuvres de Chavez et Kleuters. À la 44e, sur penalty, K. Hainaut réduit la marque. Kleuters et Borgniet sur un lobe bien calibré redonnent de l’air auxFrontaliers. À la 70e, Renard entretient l’espoir desMauves. Le gardien visiteur Stark va ensuite stopper un penalty, coupant l’élan visité.

Et. Taminoise 0 – Lesve-Arbre 3

Les visiteurs ont remporté sans discussion ce 2e duel au sommet de la journée.

"Leur victoire est méritée, même si nous n’étions pas dans notre meilleur jour", reconnaît le T1 sambrien, Maurizio Lomanto.

La plus grande envie visiteuse est concrétisée par un but de Delcourt à la 25. Le 2but de Neuville va réveiller un peu lesÉtoilés. Ceux-ci se font prendre en contre à la 78 par le jeune Jamart.

Tarcienne B 1 – Surice B 2

LesFromagers ont fait chuter leur adversaire à domicile en se créant pas mal d’occasions, dont l’une est finalisée par Sacré. Les visités réagissent bien et reviennent dans le coup à la 24e via Liesse. Les visités vont tenter de s’imposer mais leur opposant parvient à faire le gros dos. Mieux, en contre, à la 80e, Malinowski offre les trois points aux Suricois.

Falisolle B 1 – Ham B 1

Une unité chacun est bien payée selon le coach local Éric Delmelle, tant le niveau fut peu élevé. À la 58e, Juglaret parvient à fouetter les filets (1-0). Dix minutes plus tard, lesBalouches vont égaliser par Simonis. Les locaux vont finir à 10 mais le marquoir ne va plus évoluer.

Fraire 1 – St Gérard 4

LesBrognois continuent leur parcours sans faute. Libert les avait mis devant dès la 2e mais trois minutes plus tard, Pirard égalisait. Les hommes de Laurent Dimanche allaient faire la différence avant la mi-temps par Marquet. Le même creusait l’écart à la 51e. Deprée finalisait ce nouveau succès visiteur.