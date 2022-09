Profondeville se rassure, Gembloux surpris à domicile

PROFONDEVILLE:Degey 23, Gruslin 14, Delvaux 12 (3x3), Herquin, Garot 14, Despeghel 2, Guns 5, Tintillier 4, Balon Perin 9 (1x3)

Trop tendres en tout début de partie, les Profondevillois réagissent en augmentant l’intensité défensive réussissant ainsi à passer devant à la 10': 12-17. Les Namurois ont trouvé leur rythme et vont dominer les deuxième et troisième quart-temps pour mener 27-41 au repos et 41-65 à la demi-heure. Un léger relâchement des visiteurs permet à St-Hubert de ne pas concéder une plus lourde défaite: 59-83. "Je me méfiais de ce déplacement mais nous avons fait le match qu’il fallait non seulement en allant chercher un premier succès mais aussi et surtout dans la manière et collectivement",explique le coach Thomas Dustin.

Gembloux 63 – Mons 76

17-23, 20-17, 11-22, 15-14

GEMBLOUX: Ponsard 5 (1x3), Reconnu 18 (2x3), Caretta, Seki-Kandi, D.Marchal 4, Y. Marchal 4, Verdijen 4, Deblire 17 (2x3), Saillez 3 (1x3), Mauroy, Piret 4, Destrez 4

Face à des Montois au grand complet, les Couteliers se défendent bien en début de match (17-23 à la 10e) mais connaissent un premier passage à vide en début de second quart temps pour accuser 15 points de retard. La réaction ne tarde pourtant pas et avec plus de réussite (20% à distance et 15/46 à deux points), l’équipe locale aurait pu prendre les commandes au repos: 37-40. A la reprise, les Namurois butent sur les deux tours montoises de plus de deux mètres et l’écart se creuse à nouveau en faveur des visiteurs qui s’assurent ainsi un premier succès: 48-62 à la 30eet 63-76 à la 40e.