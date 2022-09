Surice subit la loi des « Mauves » au premier acte. À la 20e, Alessandro trompe le gardien visité. Après la pause, les « Fromagers » se rebiffent et à la 75e, Hainaut arrache le partage.

Petigny 5 – Gesves 2

Les "Leus" mettent d’emblée la pression et Poupaert déflore le score dès la 2e. Peu après, Maistriaux signe un doublé. Gesves réagit et, avant le repos, Vanderveken, sur coup franc, réduit l’écart, avec la complicité de Zamperetti. À la reprise, Giglio et Somme corsent l’addition. Pierre fixe les chiffres.

Gedinne 2 – Pondrôme 1

En l’absence d’un arbitre, c’est Renaud Debry qui siffle le derby. Gedinne prend les premières minutes à son compte et à la 17e, un coup franc de T. Collard s’écrase sur l’équerre. À deux minutes du repos, un coup franc de Y. Hassani est repoussé par le cadre, mais Antoine pousse le cuir au fond. À la reprise, Pisvin, sur coup franc, remet les équipes à égalité. J. Hassani renverse la vapeur. À la 72e, le Pondrômois Massart se blesse dans un contact et est embarqué en ambulance. La partie reprendra après 45' d’arrêt.

Schaltin 3 – Flavion B 2

Schaltin doit attendre la demi-heure pour voir Collard trouver l’ouverture. À la 53e, Bridoux double les chiffres. Flavion relève la tête et Becheker, via un doublé, remet les pendules à l’heure. Dans les arrêts de jeu, Guillaume offre un troisième succès aux "Mauves".

Onhaye 0 – Havelange 0

Le premier acte est en faveur des promus, qui héritent d’un penalty. Arthur Bodart ne peut le convertir. Après la pause, Havelange hausse le ton et à la 55e, bénéficie également d’un coup de réparation, dont ne profite pas Osaj. Les "Mauves" terminent la rencontre à dix suite à l’exclusion pour deux jaunes de Jadot.

Rochefort B 1 – Bioul 0

Les promus mettent d’emblée la pression et à la 5e, Collin trompe Saucez. Les Bioulois répliquent, mais sans succès.

Molignée 1 – Assesse 3

Les visiteurs mettent le nez à la fenêtre et prennent les commandes via Huet. Les Molignards se rebiffent et Naim égalise avant le repos. Au second acte, les Assessois passent la vitesse supérieure. Brouir rend l’avance à ses couleurs et Motte clôture l’addition.

Anhée 7 – Pesche 0

Dès la 5e, Baudaux oblige Galand à se détendre. Les Mosans prennent l’ascendant et à la 15e, Nama ouvre le score. Il force un penalty à la 30eet se fait justice, avant que Beguin ne creuse l’écart. Au second acte, les « Oranges » poursuivent leur festival offensif via Delhauteur, Martin, De Maglie et Nama.

Éric Jonckers ravi du travail de tout son groupe

Troisième victoire de rang pour Anhée qui a de nouveau offert une démonstration. «Pour la deuxième fois, on n’encaisse pas et, devant, les attaquants sont particulièrement inspirés, avoue Éric Jonckers. Par rapport à la saison dernière, on trouve plus facilement le chemin des filets. On a aussi vu des joueurs comme L. Dubois, Koek et De Maglie, qui n’avaient pas encore joué. Le groupe prend forme et les solutions sont nombreuses. Footballistiquement, on a aussi du potentiel. Les qualités sont multiples et c’est l’essentiel. Les entraînements sont bien suivis. Cela faisait des années que je n’avais plus eu 19 joueurs aux séances.»

Benoît Thiry songe à arrêter

Le joueur-entraîneur Benoît Thiry avait la mine des mauvais jours. «Si on joue 25 minutes sur un match, ça ne suffit pas. On a mis les Mosans en difficulté et puis plus rien. Et sur le banc, j’avais deux joueurs qui étaient encore blessés. Quatre gars nous ont lâchés avant le championnat. Je n’ai donc pas les solutions. Je vais voir si je vais continuer.»