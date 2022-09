Jambes 5 – Wépion 3

Après avoir affronté Profondeville et Lustin, lesFraisiersdisputaient leur troisième derby mosan. Jeanbaptiste et Roldan, sur coup franc, amenaient le score à 2-0. Huygen-Thomas relançait un suspense tué par Fall dès la reprise. Le score passait ensuite à 3-2 via Chelli, 4-2 par Camara, 4-3 via Calay et 5-3 par Camara.

Rhisnes 1 – Bossière 3

Le match au sommet est tombé dans l’escarcelle visiteuse. Les Rhinos avaient pourtant pris un départ de rêve grâce à l’autogoal de Sabbe. Laurent égalisait à l’approche du repos. Guede et Bernard inversaient la tendance en seconde période.

Naninne 6 – Eghezée 2

Avec Vandenhaute dans les buts (Montoya était légèrement blessé), les Naninnois poursuivent sur leur lancée."Si les chiffres sont un peu sévères, notre succès est incontestable. À noter le très bon arbitrage de Gaillard Nzegue", se réjouissait le T1 visité, Stéphane Decraux. Coucke exploitait une frappe de Jacquet sur le piquet (1-0). Pinchart doublait la mise sur une action confuse. Double buteur, Baugniet tuait tout suspense (4-0). Moïse (5-1) et Vermeren (6-2) lui emboîtaient le pas. Perez Avial a inscrit les deux buts visiteurs, sur penalty.

Malonne 6 – Sauvenière 1

Dupuis plaçait les siens aux commandes (1-0). François égalisait à la demi-heure. Deheneffe et Wiame creusaient un premier écart significatif. LesWawasprenaient tous les risques, sans succès. Au contraire de Malonnois, habiles à profiter de la moindre opportunité via Dupuis, Bottaro et Hennaux.

FCO Namur 1 – Aische B 2

Premier revers de la saison pour desOlympiens, qui avaient concédé deux buts de Gillard au repos, le second sur penalty. À peine monté au jeu, El Khouchaii relançait le suspense. Les Namurois assiégeaient le but visiteur. Courageux, les Aischois repoussaient toutes les tentatives adverses.

Profondeville 1 – J. Tamines B 0

Après une première période partagée, la seconde voyait Bodart déflorer la marque sur penalty (1-0). La fin de match était marquée par les exclusions du Mosan Ghesquière (2 c.j.) et du Sambrien Mirabella.