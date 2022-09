Arbitre: M. Guillaume.

Cartes jaunes: Vanmackelbergh, Mollet, Servidio.

Buts: Digiugno (0-1 pen., 30e), Servidio (0-2, 72e), Lambot (0-3, 82e), Chamkha (0-4, 85e).

FLAVION-MORIALMÉ: Ernest, Lamock, Decraux (46e Squevin), Hendrick, Zingle, Hennin (77e Hardy), Dumont (70e Schoreels), Petrisot, Pessleux, Dubois, Leleux (34e Vanmackelbergh).

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois, Mollet, Fabris, Servidio (77e Chamkha), Digiugno (70e Lambot), Dechamps (60e Nitelet), Lisot, De Decker, Van den Abeele (60e L.Graulus).

« J’ai prévenu mes joueurs qu’ils se sont mis la pression eux-mêmes, avant cette troisième journée. » C’était le message de Xavier Thiry, avant ce derby chez des voisins flavionnais qui, eux, n’avaient rien à perdre, en ayant pris deux points face au Condrusien et Grand-Leez. Dès le début, les joueurs du président Dehon prenaient les devants. Avec Servidio et Dechamps sur les flancs, Ernest devait être attentif à la moindre action. Finalement, les Biesmois trouvaient la faille sur phase arrêtée. Lamock stoppait fautivement Mollet dans la surface de réparation. Digiugno s’occupait de convertir le penalty. Flavion avait du mal à se créer des occasions, mais n’abdiquait pas. À la 72e, sur un long dégagement de Jacquet, Servidio doublait la mise. La machine en route, Lambot et Chamkha empilaient deux goals supplémentaires et offraient ainsi un premier succès à leurs couleurs. « On nous avait prédit un 0/9 et on s’en sort avec un 2/9, après avoir joué Condrusien, Grand-Leez et Biesme, c’est déjà pas mal, souligne le gardien flavionnais, Loris Ernest. Il faudra surtout prendre les points contre Evelette. »

« On aurait dû se mettre plus rapidement à l’abri, juge l’entraîneur biesmois, Xavier Thiry. Cela fait du bien, mais ce sera une autre paire de manches contre Loyers. »