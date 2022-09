Cartes jaunes:Baudoin, Mhaida, Gilissen, Beguin.

Carte rouge:Sprimont (2 c.j., 78e).

Buts:Sprimont (0-1, 4e), Wauquaire (1-1, 23e; 5-1, 77e), Francotte (2-1, 25e), Beguin (3-1, 66e), Ligot (4-1, 69e), Longin (6-1, 92e).

GRAND-LEEZ:Demoulin, Evrard, Grégoire, Barbarin (85e Barry), Kindermans, Wauquaire, Ligot, Boigelot (62e Beguin), Gilissen (82e Piazzalunga), Boreux (70e Longin), Francotte.

EVELETTE-JALLET:Ponlot, Hadim (38e Kader Cherif (45e+2 Parveez)), Baudoin, Ciobanu, Williquet, Aarab, Horion, Sprimont, Ntwali (73e Monteleone), Melery, Mhaida (62e Marino).

Orphelins d’Ayika (P2), Devigne (raison privée), Gilles (Erasmus), Lefèvre (poignet cassé) et Legrand (épaule), les Gembloutois ont corrigé desCoalisés privés de Delens (cuisse), de Dethinne et Jadot, opérés, et de Périlleux (vacances).

Privé de Devigne et Lefèvre, l’axe local prenait quelques minutes à trouver ses marques. Sprimont en profitait (0-1). Les Gembloutois prenaient alors la direction des opérations. Les esprits s’échauffaient quand les visités réclamaient une carte pour un accrochage de Ciobanu sur Francotte, parti seul au but. Mais seul le T2 local Thibou était jauni.

La rencontre changeait d’âme avec l’égalisation de Wauquaire et le premier but de Francotte sous ses nouvelles couleurs (2-1). À peine monté au jeu, Beguin tuait tout suspense. Ligot, de la tête, Wauquaire et Longin donnaient au score des allures de set tennistique.

"Nous avons retrouvé le collectif et la discipline. Nous avons remis un peu d’expérience. J’attends des joueurs d’être appliqués jusqu’en fin de saison", précisait le T1 local Dany Verkamer, satisfait d’avoir enfin pu débloquer le compteur victoire.

"Le score est forcé. À 0-1, nous avons peut-être cru que c’était fait", expliquait le buteur Mady Sprimont, exclu en fin de match.