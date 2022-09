Arbitre: Burton.

Cartes jaunes: Tricnaux, Vanhorick, Rigo, Mota.

Buts: Rigo (0-1, 21e), Leclercq (1-1, 35e), Vanhorick (1-2, 41e), Tricnaux (2-2, 51e).

HAVERSIN: Gerard, Gonset, Turmine (86e Sibilano), Michel, Tricnaux, Solot (62e Galer), Kone, Piraux, Mohimont, Leclercq, Struvay.

ANDENNE: Tambour, Es-Shimi, Dujardin (55e Osorio), Rigo, Tehraoui (72e Mota), Vanhorick, Corra, Bongiovanni (83e Falise), Beaujean, Stavaux, Nowakowski (64e Selahi).

Avant la rencontre, les deux équipes ne cachaient pas leur envie d’enfin engranger leurs premiers points. Et cela se voyait sur le terrain, lors des vingt premières minutes, avec un léger avantage pour les "Oursons". Jusqu’à ce qu’une erreur défensive des visités ne permette à Rigo de marquer, d’une belle reprise. Les Haversinois partaient alors à la conquête du but adverse et c’est Leclerc qui, sur une balle déviée par la défense, remettait les compteurs à zéro.

Les Andennais reprenaient l’avantage d’un tir du centre de Vanhorick, mal capté par Gérard et poussé au fond des filets par Rigo.

À peine les hommes remontés sur le terrain, Tricnaux s’en allait seul dribbler le gardien adverse pour permettre aux "Jaunes et Noirs" de prendre leur premier point au classement.

«En dessous du niveau de la P1»

Confiant, le mentor visité, John Galasso, avouait: « Nous sommes frustrés par nos deux derniers matches, mais je vois une équipe qui joue bien et qui se crée des occasions. Une victoire tient à quelques détails, mais ceux-ci s’estompent de plus en plus. »

Autre son de cloche pour son homologue Dominique Cuvelier. « Notre manque de qualité pourrait être comblé par de l’envie, mais je ne retrouve pas ça dans mon équipe. Je vais prendre des décisions cette semaine, car trop de mes hommes jouent en dessous du niveau d’une P1. Nous sommes clairement incapables d’imposer notre jeu. »