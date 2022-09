Arbitre: Dubuc.

Cartes jaunes: Dandoy, De Fraipont, De Geest, Bukran, Henrot, Lecomte, Colin.

Carte rouge: Colin (80e).

Buts: Collard (1-0 pen., 3e), Godfroid (1-1, 26e), De Frapont (2-1, 40e), Boutgmi (3-1, 85e).

LOYERS: Salmon, Crevits, Dandoy, De Fraipont (61eLamour), De Geest, Boutgmi, Tadjenant (54eMathy), Lampecco, Collard (85eMandil), Colard, Mauleon.

CONDRUSIEN: Minet, Nijskens, Kouadio (89eLecomte), Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Kosova (71eWarzee), Maillard, Godfroid, Pingaut, Chenon (61eDefays).

Les Loyersois ne pouvaient rêver d’un meilleur début de championnat. Grâce à leur victoire contre le Condrusien, ils viennent de signer un neuf sur neuf. « On peut aller à Biesme l’esprit tranquille, souffle le coach Beguin. Et on peut s’estimer heureux de mener à la pause, car notre première mi-temps était assez compliquée. On avait plus d’occasions, mais nos adversaires gagnaient tous les duels. Pour moi, on ne devait même pas mener au score. Je tiens quand même à souligner la réaction des gars après la pause. Ils ont bien rectifié le tir. »

Les Loyersois cueillent d’ailleurs à froid leurs adversaires d’entrée de jeu. Sur un centre loyersois, Maillard commet une faute de main dans son rectangle. Collard s’occupe de convertir le penalty. Malgré l’ouverture du score, les visiteurs se montrent plus entreprenants, grâce à un pressing assez haut, mettant à mal la défense locale. À la 26e, Godfroid court dans le dos de la défense adverse et remporte son duel face à Salmon. Les Loyersois réagissent via De Fraipont (latte) et Tadjenant, avant que le premier cité ne fasse mouche de la tête juste avant de rentrer aux vestiaires.

+ Tombeur du Condrusien, Loyers rejoint Meux B et Dinant en tête de la P1 (photos)

Un but qui a coupé l’herbe sous les pieds des Condrusiens, puisqu’en deuxième période, leur pressing n’est plus aussi efficace. En jouant trop souvent avec de longs ballons, ils ne trouvent plus la faille du bloc loyersois. Les visités en profitent pour multiplier les occasions, sans pour autant réussir à la mettre au fond. Un des tournants de la rencontre arrivera à la 80e, où Boutgmi provoque, en contre, une faute sur Colin, qui écope du bristol rouge. Réduits à dix, les Verts encaissent un dernier but en toute de fin de match, des œuvres de ce même Boutgmi, bien servi par Lamour. « C’est un résultat très frustrant, lâche le coach Trimboli. Dans le jeu, Loyers n’était pas au-dessus de nous, mais on leur donne les deux premiers buts. Avec un 4/9, le bilan des points n’est pas bon. »