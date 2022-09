Mazy 1 - Yvoir 1

Les 22 acteurs sont peu à leur affaire au premier acte. Malgré cela, Boutte parvient à mettre les Marbriers devant à la 27e. Sostrate rétablit la parité à la 61e. Philippe Baugnet était très mécontent de ses troupes, notamment des joueurs se désistant au dernier moment.

Fernelmont 2 - Ohey 2

Les Hesbignons estiment avoir été privés d’un penalty et d’un but. À la 25e, Hejnal mettait les visiteurs aux commandes. Cinq minutes plus tard, Devaux doublait la mise. À la 44e, Philippart rendait l’espoir aux visités. Les hommes d’Anthony Ronvaux mettaient les bouchées doubles pour inverser la tendance à la reprise. Ils touchaient les montants à trois reprises, avant que Rodberg ne parvienne à arracher un point.

Eghezée 3 - Naninne 1

À la 2e, Portois mettait les visités aux commandes, avant de récidiver à la 33e. À la reprise, Naninne réduisait l’écart. Le but de Roland, à la 83e, libérait les Sang et Marine.

Boninne 1 - Namêche 4

Le but de Toussaint, après 60 secondes, aurait pu assommer les Carriers. Ngoya et Robinson inversaient la tendance. Dans les 20 dernières minutes, Robinson et Kabisa Iben confortaient l’avance mosane.

Gesves B 7 - Taviers B 2

Le marquoir indiquait déjà 5-0 au repos, André (2), Adelbrecht, Demortier et Henrioul ayant alimenté le marquoir. Quaceci et Rubay sauvaient l’honneur visiteur au second acte. En face, Bajrami y allait d’un doublé pour fixer les chiffres.

Petit-Waret 5 - Leuze B 2

Les "Biwacks" étaient pris de court sur des buts de Van Heeswijck et Persyn. La seconde période était andennaise. Trois penalties, convertis par Henrotte (2) et Grenson, suivis de buts de Henrotte et Robert infirmaient le premier verdict.

Andoy 2 - Natoye 6

La dureté du score ne rend pas justice aux 70 bonnes minutes des Sang et Or, mais montrent l’efficacité des protégés de la présidente Arlette Litard. Dès la 2e, Simon trompait Vandersmissen. Après une belle occasion de Wynants, les visiteurs obtenaient un penalty, justifié, de l’arbitre, le T.1 de Natoye, David Brasselet, très bon. Hannecart le transformait. Da Silva rendait l’espoir aux Namurois. À la 62e, Djibril égalisait. Les "Jaune et Bleus" émergeaient via Condé (2) et Denys.