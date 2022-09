Cartes jaunes: Catinus, Michels, Rousseau, Dassonville, Thwambe, Kaba, Van Wynsberghe.

Buts:Catinus (1-0, 8e), Boutayebi (1-1, 28e; 1-3, 50e), Bilal (1-2, 32e), Thwambe (1-4, 54e).

AISCHE: Rousseau, Dury, Choisez, Delooz (55eGilbert), Joannes (55eGilbert), Michels (79eIglicki), Catinus (68eLitonge), Dethier, Gauchet, Daout, Gregoire.

TOURNAI: Gianquinto, Dassonville, Thwambre, Zanzan, Bellia (67eAzote), Kaba (85eHoluigue), Pierart, Amury (81eBella), Boutayebi, Calon, Gue.

Une défaite avec quatre buts encaissés à domicile, ce n’est pas arrivé souvent au stade Bertrand. " Je n’ai pas souvenir d’une telle déroute", constatait même amèrement Manu Rousselle, à l’issue d’une rencontre que ses hommes avaient pourtant bien commencée. Bien en place, ces derniers faisaient circuler le ballon et le but signé Catinus (1-0) était un modèle du genre, une démonstration collective.

De son côté, Tournai se contentait de balancer de longs ballons vers l’avant, mais on constatait, au fur et à mesure, que la défense aischoise éprouvait quelques difficultés à gérer la situation, avec des avants rapides qui plongeaient dans son dos. L’égalisation tombait à la demi-heure (1-1) et, quatre minutes plus tard, Bilal y allait d’un superbe tir à l’entrée du rectangle qui trompait Rousseau (1-2). C'était dur à encaisser pour les Aischois, qui ne s’en remettraient en fait jamais.

La seconde période à peine entamée, un assist malheureux de Choisez profitait à Boutayebi pour alourdir la marque (1-3), alors que Thwambe enfonçait le clou en reprenant victorieusement de la tête un corner, quelques instants plus tard (1-4). Dans le camp tournaisien tout le reste du match, Aische ne parvint jamais à trouver l’ouverture, face à une équipe regroupée et jamais mise en danger. Une fameuse déconvenue.