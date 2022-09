Arbitre: M. Hentschel.

Cartes jaunes:Herman, Capouet, Puerta Lopez, Cappelle, Desille, Colot, Willot.

Carte rouge:Puerta Lopez (70e, 2 j.).

Buts:Leyssens (0-1, 20e), Desille (1-1 sur pen., 35e), Fontaine (2-1 c.s.c., 41e), Akandja (2-2, 45e), Colot (2-3, 56e).

CHEVETOGNE:Evrard, Cowez, Cappelle, Santarossa (69e Sevrin), Mathieu (84e Servais), P. Minon, Desille, Puerta Lopez, L. Minon, Pierard (76eGrégoire), De Bona (60eErgot). DINANT:Delaite, Veroven, Capouet, Fontaine, Willot, Taminiaux (67eD. Leyssens), Colin, Herman (73eDaxhelet), S. Leyssens, Akandja (84eHengen), Colot.

Décidément, depuis que Neffe a changé d’appellation, Chevetogne ne parvient plus à battre les Dinantais. Ce week-end, les hommes de Maxime Laloux se sont (encore) imposés au terme d’un duel engagé entre voisins. " Chevetogne contre Dinant, c’est toujours un beau match. Mais, sur le banc, on n’a pas pu s’empêcher de repenser à la fin de match de la saison dernière, quand Chevetogne était revenu à 3-3 à la 95e", avoue le T1 visiteur. Samedi soir, Dinant, qui avait pris un meilleur départ, se voyait récompensé à la 20epar Steven Leyssens, qui n’avait plus qu’à pousser au fond un ballon offert par Colot après une belle infiltration du jeune attaquant de l’Union. La réaction locale se produisait à la demi-heure quand De Bona débordait sur le flanc gauche, mais son centre tendu n’était pas repris par Pierard. Quelques minutes plus tard, les "Coccinelles" bénéficiaient d’un penalty pour une faute de Veroven. Desille prenait ses responsabilités et visait cette fois du bon côté du montant (1-1), lui qui venait tout juste d’envoyer une frappe sur le poteau. Un Chevetogne offensif prenait même l’avance à la 40egrâce au duo Pierard-De Bona, le premier centrant pour le second, bien aidé par Fontaine. À la 44e, les Cinaciens s’interrogeaient sur le penalty sifflé par l’arbitre. Cappelle n’avait-il pas joué le ballon, hors du rectangle qui plus est? D’une superbe détente, Aurélien Evrard ôtait tout doute en détournant l’envoi de Leyssens. Mais sur le corner qui s’ensuivait, Akandja récupérait le cuir à l’entrée du rectangle et, d’un tir croisé, remettait les deux équipes à égalité avant le repos. " Pour l’instant, j’ai du temps de jeu, j’ai marqué mon premier but et on réussit un 9/9. J’espère que tout ça va continuer", se réjouit l’ex-Malonnois. À la reprise, la vivacité d’Akandja et de Colot faisait toujours autant mal à Chevetogne, qui craquait peu avant l’heure de jeu, d’un envoi lobé de Colot sur une passe d’Herman. Les locaux étaient ensuite réduits à dix suite à l’exclusion pour 2ejaune de Puerta Lopez, mais Dinant n’en profitait pas pour en planter un dernier: le 2ebut de Colot était annulé par Hengen, qui touchait la balle de retour de hors-jeu.

Chevetogne finissait la soirée et sa 3ejournée par un 0/9 au compteur. " On a tout de suite vu que le match serait intense. Dinant était mieux dedans les 20 premières minutes, puis c’était à notre tour. En 2epériode, on a couru après le score à dix, regrette Romain Sevrin, qui aurait préféré vivre autrement ses retrouvailles avec Dinant.C’est toujours chiant de perdre, mais il n’y a pas encore péril en la demeure."