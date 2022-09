Arbitre: Saridogan.

Carte jaune: Cloots.

Cartes rouges: Sanchez (2 c.j.) et Minet.

Buts: Soleil (1-0, 2e), Cloots (2-0, 42e), Depotter (2-1, 87e), Bajraktari (3-1, 90e).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Jaspard, Cloots (84eDiallo), Delcorps, Bajraktari, Soleil (77eB. Dhyne), Rouffignon, Delvaux (91eMercier), J. Dhyne, Roldan.

NISMES: Rousseau, Minet, N. Depotter, M. Fraiture (71eDubuc), Nava, Delporte (72eM.Depotter), B. Fraiture, Sanchez, Billecard (14eHoré), Ghazi, Derenne.

À l’instar du match contre Chevetogne, les visiteurs sont cueillis à froid, dès la 2e, par Elie Soleil. Meux occupe mieux l’espace et oblige le vis-à-vis à veiller au grain. En face, toutefois, un tir de B. Fraiture passe de peu à côté du goal défendu par Mignolet. En fin de période, Nismes rend la monnaie de la pièce. Mais c’est Cloots qui va doubler la mise. À la 62e, Delcorps ouvre le grand compas pour freiner Sanchez. Et ce dernier, sans être touché pour autant, va au tapis en grimaçant. Il reçoit une deuxième jaune pour simulation et est renvoyé aux vestiaires. Ce que va recevoir Colin Minet, peu après, suite à une intervention trop décidée. À neuf, les visiteurs vont tout de même réussir à revenir au score par Depotter. Mais Bajraktari a le dernier mot à la 90e, en faisant le break.

Le T1 nismois, Bareck Bendaha, rentrait tête basse, mais sans faire un drame de ce revers. « Une nouvelle fois, mes joueurs ont peiné en première mi-temps. Trop peu de mobilité et des relais approximatifs. Quant aux cartes rouges, je suis trop loin que pour les analyser sereinement. À 9 contre 11 nous réussissons à revenir à 2-1. Meux B a une solide et très jeune équipe. Mais sans ces cartes et avec une meilleure application, nous pouvions leur faire peur jusqu’au bout. Le troisième but a sonné la fin de nos ambitions. »

Le coach meutois, Claudio Batatinha, lui, ne boudait pas son plaisir. « J’avais prévenu mes gaillards et surtout mes quatre arrières. Pas question de snober ces gens-là! Et ils ont répondu aux consignes. Le bloc était bien en place et nous avons marqué aux meilleurs moments. À partir de là, j’ai demandé aux miens de bien gérer. Malheureusement, les occasions dont nous avons ensuite hérité, nous ne sommes pas parvenus à les mettre au fond. Sauf la dernière. »